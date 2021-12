Fernando Alonso: "Max Verstappen se merece el título de campeón del mundo de Fórmula 1"

Mientras otros no ha querido mojarse en el gran debate del fin de semana, Fernando Alonso sí lo ha hecho: "Verstappen se merece el título". Cortita y al pie, así la ha soltado el piloto asturiano que no ha dudado cuando le han preguntado en la rueda de prensa protocolaria del Gran Premio de Abu Dhabi en la que se decidirá la temporada de Fórmula 1. Una carrera que podría terminar con una colisión entre los dos líderes.

Además, el asturiano ha aclaro que eso no significa que le apoye, sino que es su opinión porque este curso ha visto a Max un paso por delante del resto, incluido un Hamilton que ha tenido mejor coche durante gran parte de la temporada. Así explica también que Bottas haya quedado holgadamente por delante de 'Checo' Pérez a pesar de que el mexicano esté pilotando este curso un monoplaza nuevo para él.

"Mercedes merece el campeonato de constructores, porque tienen el mejor coche, y Max merece el de pilotos porque está un escalón por encima de todos. No es que le apoye, es que se lo merece. En mi opinión, y cada uno tiene la suya, ha llevado el Red Bull a otro nivel. Ambos pilotan al límite, su preparación es muy buena y es bonito verlo desde fuera". Fernando se queda con disfrutar del gran duelo entre ambos en lo que está siendo el Mundial más vibrante en muchos años.

Hamilton celebra su victoria en Arabia Saudí por delante de Verstappen Europa Press

Alonso reconoce que los dos talentos dominantes de la plantilla están haciendo una temporada sencillamente espectacular y que están dejando en muchos Grandes Premios exhibiciones que les hacen marcar la diferencia: "Cada temporada es diferente, no sé cómo afrontarán estos momentos, pero los dos están pilotando de forma increíble, sin errores, al límite en cada carrera".

Son primero y segundo en cada carrera porque están a otro nivel y es fantástico. No sé, esta carrera final será tensa, seguro, y dependerá del paquete de cada uno. Mercedes tiene más prestaciones últimamente y han ganado varias carreras seguidas. Aunque veo que Max está pilotando a un nivel superior a todos nosotros. La vuelta del sábado era de Max, no del Red Bull".

A Fernando se le pudo ver impresionado con lo que estaba haciendo Verstappen en Jeddah en esa mítica vuelta con la que iba lanzado a por la pole position hasta que se fue contra el muro. Sin embargo, ese accidente también fue producto de que Hamilton le llevara al límite. A pesar de sus halagos y de su pronóstico en cuanto a los méritos, Alonso quiere dejar claro que no está con ninguno de los dos, sino con el espectáculo.

Alonso, centrado en su carrera

"A ninguno, no estoy en la pelea, yo apoyo a mi equipo que está quinto en el campeonato de constructores. Lo que pasa delante, lo sigues como fan del automovilismo o por el estrés que quizás tengan ante este fin de semana. Pero gane quien gane, no cambia mucho nuestro fin de semana. Si alguien me pregunta, tengo mi opinión. Pero no apoyo a ninguno".

Fernando Alonso en el box de Alpine en Abu Dhabi Alpine F1 Team

Por último, Fernando habló de los pocos objetivos que le quedan ya este año. El asturiano está a solo una carrera de cerrar el año de su regreso a la Fórmula 1 y podría hacerlo dentro del Top10 y por delante de su compañero Esteban Ocon, ahora mismo le saca 5 puntos, y como el piloto con más adelantamientos del curso. Vettel lidera esta clasificación con 127 por los 125 de Alonso en un premio que se estrena en este 2021.

"Es tentador empezar desde el 'pit-lane' para remontar. Hicimos cambios en el coche, con la dirección, y recuperé las sensaciones con los neumáticos delanteros. La temporada, en general, ha sido fantástica para mí. Estoy súper feliz por volver a la F1, disfruté dentro y fuera de la pista de cada segundo. Es mi mejor temporada desde 2014 en cuanto a puntos y posiciones así que es un buen regreso".

