Laura Camps, la primera piloto española de Ferrari: seguirá los pasos de Leclerc y Schumacher

El automovilismo español sigue dando sus frutos. La cantera, alimentada principalmente por los éxitos de Fernando Alonso a comienzos de este siglo, obtiene grandes noticias como la que llegó en los últimos días: Laura Camps ganaba la FIA Girls on Track y también era elegida por Ferrari para formar parte de su academia. Esto es historia del mundo de las cuatro ruedas en el país y casi en el mundo, ya que se trata de la segunda mujer piloto que pisa Maranello.

Este martes era el gran día. El jurado emitía su veredicto sobre quiénes serían las ganadoras Júnior y Sénior de la edición 2021 de este programa para llevar a un nuevo nivel el automovilismo femenino, cada día más equiparado con el masculino. Junto a Laura también estaba Clarissa Dervic. El año pasado fue Maya Weug la ganadora, neerlandesa de nacionalidad pero española de crianza. Ella disputó la F4 impulsada por la Ferrari Driver Academy por primera vez con una mujer; ahora será el turno de Camps.

Marco Matassa, director de esta academia, confirmaba la gran noticia: España tendrá una piloto en la primera categoría semiprofesional de la FIA corriendo bajo la preparación de Ferrari. Desde el mes de enero, Laura se trasladará a Maranello para comenzar la misma formación que recibieron pilotos que ahora triunfan en la Fórmula 1 como Charles Leclerc o Mick Schumacher. Ese es el objetivo y el sueño que tiene la joven valenciana que da una nueva alegría al automovilismo nacional.

Laura Camps, posando tras una prueba. Ferrari

"¡Qué día tan inolvidable! ¡Es un sueño hecho realidad! Ganar la fase final del FIA Girls on Track me ha hecho ver que hice lo correcto al perseguir mi objetivo en los últimos años. Voy a darlo todo desde el primer día para demostrar mi valía a la Ferrari Driver Academy y estoy deseando empezar a trabajar con ellos para aprender todo lo que pueda y prepararme lo mejor posible para un futuro en monoplazas. En un momento tan importante, me gustaría dar las gracias a mi familia, especialmente a mi padre por animarme en esta dirección", exponía la nueva miembro de la escudería del Cavallino Rampante.

Su padre

La afición de Laura Camps por el automovilismo le viene por parte de su padre. La valenciana se estrenó en el kárting con 10 años. Desde muy joven comenzó a despuntar en las categorías nacionales, compitiendo tanto con niños como con niñas. La ahora miembro de la escudería Ferrari es piloto habitual del Campeonato de España de Kárting en la categoría KZ. Además, según señala la web de la casa italiana, su inspiración fue Michael Schumacher. Defenderá los mismos colores que el heptacampeón del mundo.

Lo suyo no fue un flechazo con el automovilismo, ya que cuando era más pequeña tenía otras inquietudes. Pero cuando se subió por primera vez con diez años a un kart, no ha podido bajarse ni un solo año. Sus referentes en este mundo también son otras mujeres que triunfan en el mundo de las cuatro ruedas como Marta García, Belén García y Nerea Martí. Tampoco se olvida de la gran María de Villota, así como de Jamie Chadwick, la gran promesa que aspira a un asiento de F1.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Camps (@laura_camps25)

No son solo sus habilidades al volante los que han cautivado a Ferrari, también lo ha hecho su mentalidad y su carácter implacable. "Cuando estamos en la pista, aprendo las cosas muy rápido. Pero tal vez debería ser más agresivo o hacer mis movimientos más rápidos", explica sobre sus características. Ganó su primera carrera de kárting en el Campeonato de Valencia de Kárting en el Circuito Internacional Lucas Guerrero de Chiva en octubre de 2020, algo tarde en comparación con otros pilotos quizá.

"Para la mayoría de los otros conductores, fue porque sus padres tienen vínculo con el mundo de las carreras. No fue tan sencillo para mí. Cuando tenía unos 8 o 9 años, una vez mi padre me llevó a una pista de kárting de alquiler. Después me inscribió en un programa en Cataluña. Ni siquiera sabía cómo girar el volante. Mi papá me acaba de comprar un y estábamos entrenando en un circuito. Luego, mi padre creó un club de kárting para organizar carreras y me dijo: vas a correr", explica en una entrevista en el portal drivetribe.com.

Un programa ambicioso

Ella ha conseguido llegar a dar el paso que dará este 2022 gracias al programa FIA Girls on Track. Este tiene como objetivo la promoción y el desarrollo de pilotos féminas en los deportes de motor, así como crear una cultura automovilística que haga más fácil el acceso y la participación de las mujeres en todos los niveles. No es sencillo triunfar en un programa de este calibre, pues no sólo se trata de deslumbrar en cuanto a dotes de conducción, sino también en términos físicos, mentales y comunicativos.

La selección de este año comenzó con 71 candidatas, de las cuales avanzaron 28 a un segundo proceso. Después, ocho finalistas realizaron un nuevo programa que incluyó varios test y jornadas de entrenamiento en el circuito de Fiorano. De ahí salieron las cuatro finalistas y el triunfo final de la española, la segunda en la historia de este programa. Tras una prolífica carrera en el kárting, Camps ya sabe que el próximo año dispondrá de un asiento en la Fórmula 4, en lo que será su salto a los monoplazas.

Es el paso definitivo. Tras lograr la plaza, Camps se unirá a una exclusiva academia de pilotos que cuenta entre sus filas con Arthur Leclerc, hermano del actual piloto de Ferrari, o Callum Illot, subcampeón de Fórmula 2 y actual piloto de pruebas de Alfa Romeo. Maya Weug ha corrido completa la Fórmula 4 italiana y algunas pruebas en la alemana, camino que seguramente llevará Laura durante este próximo 2022.

[Más información: ¿Cómo llegar a trabajar para Mercedes y Lewis Hamilton en Fórmula 1?: "Me rechazaron 30 veces"]

Sigue los temas que te interesan