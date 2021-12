Jos Verstappen y Anthony Hamilton, el ego de los padres detrás de la batalla entre Max y Lewis en la F1

En cualquier circuito de kárting es normal ver a los padres acompañando a las jóvenes promesas del automovilismo. Eso mismo vivieron Anthony Hamilton y Jos Verstappen con los pequeños Lewis y Max. El primero lo hizo todo para que llegase a la Fórmula 1 su hijo, el segundo, después de correr en el campeonato, tenía más capacidad para conseguir que el suyo alcanzase la máxima categoría. Pero el esceso de ambición de ambos se ha constatado con determinados hechos.

Lewis Hamilton y Max Verstappen llegan a la última cita del Mundial de Fórmula 1 empatados a puntos. No puede haber más emoción para dilucidar quién será el campeón de 2021. Esta igualdad máxima también ha derivado en un pique legendario. La idea de que si el neerlandés hace abandonar al británico está en el ambiente. Lo sucedido en Arabia Saudí es un precedente peligroso. Los dos quieren ganar como sea y eso casa con la mentalidad de los dos padres.

Anthony, separado de su mujer y madre de Lewis cuando este tenía dos años, encontró en la pasión por el motor de su hijo una vía para conectar con él los fines de semana. Su relación estuvo en peligro cuando Hamilton se asentó en la élite, pero hubo un reencuentro. Jos, después de ser un piloto habitual de los grandes campeonatos, fue un referente para el joven Max. Él conocía todos los secretos del 'Gran Circo' y no quería que su primogénito se quedase en lo que él fue.

Lewis Hamilton y Max Verstappen en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Abu Dhabi Reuters

Ahora, ambos ven como Lewis y Max han creado una de las grandes rivalidades de la historia del automovilismo. James Hunt y Niki Lauda, Alain Prost y Ayrton Senna, Fernando Alonso y Michael Schumacher... El Hamilton contra Verstappen se recordará por siempre y este fin de semana, en Abu Dhabi, tendrá un nuevo episodio que espera postergarse con la llegada de los cambios que agitarán el avispero en la temporada de 2022.

Un año sin hablarse

Anthony Hamilton hizo todo lo posible por reconducir la relación con su hijo. El divorcio provocó que solo pudiera ver a Lewis los fines de semana. "Mi padre tuvo la idea de ponerme en un Go-kart, así que me compró uno usado que encontró en un periódico. Fuimos a la tienda y lo conducimos por la noche. Me encantó, naturalmente. Encontramos un hipódromo cerca y empezamos a practicar ahí. No teníamos idea de lo que hacíamos", explicó el piloto en el programa de David Lettermann de Netflix.

Así comenzó la historia de Hamilton con el automovilismo. Su padre se convirtió en su mánager para ir de un lado a otro en el Reino Unido buscando un hueco en la élite. "Mi padre tenía tres o cuatro trabajos. En el primer año, junto a mi madrastra, sacrificaron todo el dinero que tenían, hipotecaron la casa varias veces. Es un deporte muy caro. Él se iba de Londres a las 5:30 de la mañana y regresaba como a las ocho de la noche... Probablemente se tomaba 15 minutos para comer y después reparaba mi kart en el garaje hasta la una de la mañana", desvelaba el piloto.

Anthony Hamilton, durante una victoria de Lewis Hamilton en la Fórmula 1. DPPI / AFP7 / Europa Press

Pero todo eso se rompió en un momento. Era 2010 y Hamilton anunciaba que su padre dejaría de ser su representante: "Cuando estábamos en la pista, siempre fue mi mánager, por lo que siempre hizo las cosas de negocios, no de padre". El hombre presionando detrás de Ron Dennis en la épica batalla con Alonso en McLaren de 2007 rompía relaciones con su hijo. Estuvieron un año sin hablarse.

"Presioné mucho, aunque fuera bueno o malo para mí en mi relación con Lewis porque no quería que él fracasara. Así que nunca dejé que se desviara, nunca le dije: descansa, relájate, no hagamos esto... Siempre fue una presión total, porque podía ver lo brillante que era", reconocía tiempo después Anthony. El padre de Hamilton dejó su faceta más competitiva para centrarse en ser feliz con su hijo. Ahora dejaron su relación profesional para dar paso a una familiar.

La dureza de Jos

Estaban en el Campeonato del Mundo de Kárting, donde un joven Max, por alguna razón, no podía encontrar su habitual velocidad. Entonces, su padre decidió utilizar un método radical de pedagogía: "Lo golpeé varias veces en el casco. Y le pregunté: chico, ¿qué estás haciendo?". Max admitió en el videoblog de David Coulthard que "pilotaba como un borracho" y desveló más sobre lo que le decía Jos: "Me decía: ¿no puedes pilotar de manera normal? Pues nada, nos vamos todos a casa, voy a empezar a empacar las cosas".

Max Verstappen y Jos Verstappen, en el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2021. AFP7 / Europa Press

Esa es la constante de la relación entre Jos y Max. Su padre fue denunciado por su madre por violencia de género. María Sophie Kumpen, también piloto de automovilismo que influyó en la intención de su hijo de dedicarse al mundo del motor, se separó después de 12 años de relación. Verstappen sénior estuvo en la Fórmula 1 entre 1994 y 2003 y generó un impacto similar al que logró su hijo después. En su primera temporada, pilotando un Benetton por una sustitución, consiguió dos podios.

El actual líder del campeonato de la Fórmula 1 tenía apenas cuatro años cuando su padre comenzó a impulsar su desarrollo en el automovilismo. "Abandonó su carrera para ayudarme. ¿Cuántos padres hacen esto? Puedes ver a muchos padres que disfrutan tanto de sus carreras que no tienen demasiado tiempo para sus hijos y estar involucrados. Pero mi padre hizo eso, y le estoy muy agradecido porque sin él yo no estaría aquí, eso seguro", remarcó en una entrevista Max explicando esta particular relación por la que está eternamente agradecido.

Verstappen ha llegado a donde Jos quería, pelear por un campeonato y tener opciones para ganarlo. Es el principal responsable de que Max haya dicho en la rueda de prensa antes del Gran Premio de Abu Dhabi que quiere ganar "como sea". Anthony tuvo un gran impacto en la carrera de Lewis Hamilton. Después de dejarle espacio, ha conseguido siete títulos del mundo. Ahora está en sus manos conseguir el octavo. Los padres desean levantar el trofeo de la Fórmula 1 más que sus hijos.

