Fernando Alonso y Carlos Sainz, destinos muy opuestos en Arabía Saudí: de la "cruz" a los puntos

El Gran Premio de Arabia Saudí ya es historia y ha dejado infinitas lecturas. Con la batalla entre Lewis Hamilton y Max Verstappen ocupando casi todo el foco, se podría decir que pasó sin pena ni gloria para los españoles. Cierto es que Carlos hizo una gran remontada desde el 15º al 8º lugar, pero los neumáticos le fallaron al final de la prueba y no pudo terminar por delante de su compañero Leclerc, lo que hubiera sido una pequeña victoria moral.

El monegasco adelantó a Lando Norris en la clasificación y ya es quinto en la tabla de pilotos por detrás de los cuatro grandes, abriendo un poco más su hueco con Sainz. Por su parte, Fernando Alonso tuvo un día para olvidar después de una salida formidable en la que llegó a ponerse décimo. Sin embargo, una mala gestión de la estrategia tras la salida del 'Safety Car' y la posterior bandera roja terminaron condenándole. Además, un trompo en la parte final arruinó cualquier opción de remontada acabando decimotercero.

Tras la carrera, Fernando analizó su fin de semana en los micrófonos de DAZN: "Salimos bien y en la vuelta 9 hubo un 'Safety car' y algunos los cogimos y otros no. Cada equipo hacía un coche sí y no por si a alguno le salía cara y, como no, nos volvió a salir cruz y con la bandera roja que pusieron luego se acabó la carrera".

La salida de Fernando Alonso es para disfrutarla #SaudiDAZNF1 pic.twitter.com/g3ajFFEwoX — DAZN España (@DAZN_ES) December 5, 2021

El piloto asturiano de Alpine se lamentó desde dentro de su monoplaza cuando se vio en la cola de la parrilla, sin más pasos por boxes que hacer y sin un ritmo suficiente para poder conseguir algún adelantamiento más.

"Estábamos 'P15' con la misma estrategia todos, ya no había más paradas por hacer y la verdad es que fue un palo duro y luego intentando remontar, intentando acercarnos a otros coches tuve un trompo también, perdí el coche en unas curvas rápidas. Un domingo bastante feo y hay que hacer un reset y mañana concentrarse en Abu Dhabi porque hoy es un día un poco decepcionante".

Carlos, de nuevo puntos

Por su parte, Carlos Sainz se mostró algo más positivo que Fernando ya que, aunque arañó pocos puntos, volvió a demostrar que es uno de los pilotos más regulares y fiables de la parrilla. Sigue acumulando carreras sin abandonar y en el Top10.

"Estoy satisfecho, sobre todo con las primeras vueltas. Hasta la bandera roja creo que hemos hecho un primer stint al ataque con una goma dura que iba muy bien y se comportaba increíble, tenía muy buen ritmo. Luego, las dos banderas rojas nos han forzado a poner la goma media a falta de 35 o 40 vueltas para el final. He tenido que ir al ataque todo el segundo stint".

Sin embargo, después de una primera parte positiva, las gomas se cayeron y lo terminó pagando en las últimas vueltas donde incluso fue superado por su compañero Charles Leclerc. Se llegó a pensar que había sido una devolución de posición ya que antes había sido Carlos quien le había sobrepasado, pero el español aclaró que se trató de un adelantamiento limpio y normal.

️ @Carlossainz55: "He llegado con el neumático en la carcasa del delantero derecho. Casi me choco dos o tres veces porque no tenía neumático"#SaudiDAZNF1 pic.twitter.com/GFOKQ5CzZW — DAZN España (@DAZN_ES) December 5, 2021

"Me he puesto séptimo y, al final, en las últimas cinco vueltas el neumático ha dicho basta y he empezado a perder mucho ritmo. He llegado a la carcasa del delantero derecho. Casi me choco dos o tres veces porque no me quedaba neumático, pero he conseguido llegar octavo que no está mal".

"Me ha adelantado limpio. Los del duro, al final de carrera, contra una goma media de 35 vueltas iban mucho más rápido. Es lo que hay. La bandera roja me ha beneficiado al principio, pero me ha perjudicado luego al tener que poner una rueda media de 35 vueltas, que no ha durado lo que tenía que durar".

A pesar de todo, hace una lectura positiva de un domingo que podría haber sido mucho más satisfactorio de no ser por el problema del sábado en clasificación cuando se rozó con un muro sin poder pasar a la Q3: "Salir 15º e ir por delante de Charles a mitad de carrera quería decir que estaba haciendo una buena carrera. Hemos sido muy rápidos toda la carrera, creo que hemos hecho una buena remontada y hay que estar satisfechos. He vuelto a puntuar saliendo el 15".

[Más información: El Gran Premio de Arabia Saudí de F2 roza la tragedia: brutal accidente de Fittipaldi y Pourchaire]

Sigue los temas que te interesan