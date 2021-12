El Gran Premio de Arabia Saudí de F2 roza la tragedia: brutal accidente de Fittipaldi y Pourchaire

Brutal accidente el que se ha vivido en el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 2, una de las competiciones paralelas a la Fórmula 1 para jóvenes pilotos con talento que completan su formación antes de apurar sus opciones de llegar al 'Gran Circo'. El choque se produjo en la salida de la carrera entre los corredores Theo Pourchaire y Enzo Fittipaldi.

El corredor francés partía en tercera posición, pero su monoplaza se quedó completamente clavado en la salida sin arrancar su marcha. Esto provocó que los pilotos que llegaban por detrás, casi todos los de la parrilla al arrancar el galo tan adelantado, tuvieran que esquivarle. Sin embargo, el brasileño no pudo hacerlo y terminó golpeando de manera muy violenta Pourchaire. Los dos monoplazas sufrieron graves destrozos y Fittipaldi, que se llevó la peor parte, tuvo que ser evacuado de urgencia a un hospital cercano. La carrera se detuvo con bandera roja.

Los aficionados presentes en la tribuna junto a la línea de meta se echaron rápidamente las manos a la cabeza tras presenciar lo que podría haber sido un accidente trágico. El golpe y el sonido del impacto entre los dos monoplazas hiela la sangre y es que las consecuencias de este infortunio podrían haber sido fatales.

Imágenes desde la grada, del accidente de #F2 entre Pourchaire y Fittipaldi que nos pone los pelos de punta.



Espero que todos estén bien…



pic.twitter.com/ryBLnA39my — Santi López #F1 (@F1Santi) December 5, 2021

No obstante, las primeras informaciones que llegaron desde el trazado de Jeddah, donde después tendrá lugar la primera carrera de Fórmula 1 en la historia de Arabia Saudí, son positivas. Fittipaldi, quien se llevó la peor parte y cuyo monoplaza quedó reducido prácticamente al cockpit donde se situaba el piloto brasileño, fue trasladado a un hospital cercano con un collarín y una férula en su pierna.

Un acccidente muy espectacular

El nuevo circuito de Jeddah, además de mucho espectáculo y de velocidades de vértigo, está dejando también situaciones un tanto peligrosas. Es lo que tiene combinar el alto ritmo por vuelta que se puede imprimir y las características de un circuito urbano con la pista muy estrecha y los muros pegados al trazado sin dar un mínimo margen de error.

No obstante, este brutal accidente, fruto de la mala suerte, no ha se ha visto agravado por esa condición del circuito, sino que ha sido un infortunio que podría haber tenido graves consecuencias. Los comisarios, algunos no todos, sacaron sus banderas amarillas para evitar una posible colisión, pero al nieto del mítico Emerson Fittipaldi no le dio tiempo a esquivar la catástrofe.

Enzo Fittipaldi acertou, em aceleração máxima, em cheio o carro de Theo Pourchaire, que teve problema na largada. Bandeira vermelha, carros da fórmula 2 no Pit Lane. pic.twitter.com/Lc38YESwFC — Raul (@RaulNPK) December 5, 2021

Theo Pourchaire, al más puro estilo Fernando Alonso, levantó rápidamente su pulgar para indicar que estaba bien. Quien había corrido peor suerte era Fittipaldi, cuyo golpe frontal había sido terrible. Sin embargo, en su evacuación, el piloto estaba consciente y sin necesidad de respiración asistida, por lo que todo parece haber quedado en un susto más allá de las lesiones que se puedan encontrar en próximas exploraciones. El helicóptero rápidamente se movilizó por si era necesario actuar de máxima urgencia y la ambulancia del servicio médico entró cuando los coches todavía estaban circulando en pista dejando una imagen un tanto extraña.

[Más información: ¿Chocarán Verstappen y Hamilton?: la historia de la Fórmula 1 anticipa un final de temporada épico]

Sigue los temas que te interesan