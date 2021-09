Marc Márquez: "No estoy disfrutando, con el dolor no puedes"

Marc Márquez continúa teniendo dificultades sobre su Honda. Después de su lesión y las posteriores operaciones, el piloto de Cervera no acaba de sentirse cómo y así lo ha señalado. En declaraciones públicas, el español ha asegurado que no está "disfrutando" por culpa del dolor.

Eso sí, ha querido tranquilizar a sus seguidores al asegurar que no hay planificada una nueva operación. Además, ha revelado que por su nueva situación ya no lleva un entrenamiento como en el pasado. Ahora debe descansar después de una carrera y le queda menos tiempo para preparar la siguiente competición.

Márquez ha asegurado que el objetivo "es estar cerca de los de delante", pero ya mira hacia 2022 con mayor optimismo. Aunque continúa siendo realista, ya que ha afirmado que deben mejorar tanto la Honda como él mismo para poder "luchar por el título" la temporada que viene.

Marc Márquez en el podio de MotorLand EFE

El piloto español, que acabó segundo en el Gran Premio de Aragón, ha destacado que en Misano las expectativas son diferentes: "Aragón fue un gran fin de semana y nos dio una motivación adicional para seguir con la progresión. En Misano volveremos a la situación real. El objetivo es estar cerca de los de delante".

Aunque no es el escenario ideal, Marc Márquez ha aprendido a pilotar con dolor: "Ahora estoy compitiendo y trato de mejorar mi nivel, pero no estoy disfrutando. Disfruto un par de vueltas o alguna curva. Con el dolor no disfrutas. El objetivo es disfrutar más. Cuando lo haga, iré más rápido".

En cuanto a la posibilidad de una nueva intervención quirúrgica, la respuesta es una negativa: "Por el momento, el plan es tratar de entender cómo mejorar en las próximas carreras. Luego, trabajaré en casa. Ahora, tengo que descansar tres días después de cada carrera; luego, me entreno dos días y vuelo a otro circuito. No es como trabajaba en el pasado. El plan A es trabajar en mí mismo".

Temporada 2022

Mirando al futuro, Márquez espera poder volver a pelear por el título, aunque mantiene los pies en el suelo. Sabe que deben mejorar tanto él mismo como su Honda: "Introduciremos nuevos elementos para 2022. Es un prototipo de moto en constante evolución. Si mejoramos un poco en ambos sentidos, la moto y yo, podremos luchar por el título. Si no, seguiremos teniendo dificultades".

