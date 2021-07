Hamilton saldrá 1º en la primera carrera al sprint de la historia; Carlos Sainz 9º y Fernando Alonso 11º

Lewis Hamilton acaba de hacer historia en la Fórmula 1 al clasificar en primera posición en esta sesión especial de los viernes y que le permitirá partir desde la cabeza en la carrera, o la clasificación, al sprint que se celebrará el sábado en el circuito de Silverstone. Además, el británico ha conseguido por fin batir a los Red Bull.

En segunda posición saldrá el neerlandés que no cuajó una buena última vuelta y que no pudo batir al piloto inglés, que respira en esa lucha por el título mundial en la que ya se veía casi fuera. Baño de masas en su propia casa. En el capítulo de los españoles, Carlos Sainz pudo estar en la Q3, aunque después no realizó una gran vuelta y saldrá noveno, mientras que Fernando Alonso se quedó a las puertas tras la gran actuación de Russell y saldrá undécimo.

El primer experimento del fin de semana en la Fórmula 1, en realidad el que menos variaba, ya se ha consumido dejando un resultado que será influyente de cara a la ya famosa carrera, o clasificación, que se celebrará al sprint en el trazado de Silverstone. De momento, el fin de semana ha empezado con una mezcla de ambición y sorpresa porque Max Verstappen no ha sido el más rápido.

El gato al agua se lo ha llevado Lewis Hamilton, que ha sabido sacar su brillo en casa para apuntarse esa 'pole' un tanto especial al terminar su mejor intento de la Q3 solo 75 centésimas por delante de su rival. No fue la mejor actuación del británico, que dejó su mejor giro en la Q2 y que venía mejorando en su última vuelta de la Q3 antes de cometer un error en el sector final. Aún así, le sirvió para salir por delante de su gran rival.

En tercera posición estará el segundo de los Mercedes, ya que Valtteri Bottas ha conseguido amarrar su lugar en ese cajón ficticio para intentar hacer un dos contra con 'Mad Max'. Bottas le ganó la partida a 'Checo' Pérez que solo pudo ser quinto, ya que Leclerc consiguió colarse por delante del mexicano al que superó por tan solo 16 milésimas.

Sexto y séptimo se situaron los dos McLaren, superados por primera vez en mucho tiempo por un Ferrari y que no consiguieron brillar tanto como en los libres 1 del fin de semana. Aún así, están en buen lugar para pelear por una buena posición de cara a la salida del domingo. Por detrás se situó la gran sorpresa de la jornada, George Russell, que metió a su Williams una vez más en Q3 y se posicionó octavo.

Igualdad entre españoles

Justo por detrás tendrá a Carlos Sainz que no consiguió cuajar una buena vuelta en Q3 y no pudo pasar de ese P9 que seguramente le sabrá a poco después de ver el salto de Leclerc. Cerrando el Top10, entre los dos españoles, Sebastian Vettel.

Quien no pudo pasar a la Q3 fue Fernando Alonso que saldrá undécimo en esa carrera al sprint. El asturiano rozó el pase, pero fue superado por el milagro de Russell. Detrás tendrá a Gasly y a su compañero de equipo Esteban Ocon.

La última plaza de la Q1 la pelearon Lance Stroll, que saldrá 16º y Yuki Tsunoda, que no pudo pasar el primer corte y se tuvo que conformar con la 17ª plaza. Ahora falta por ver qué depara esa espectacular y emocionante carrera de tan solo 100 kilómetros del sábado y que marcará el orden de salida del Gran Premio de Silverstone del domingo.

