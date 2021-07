Ecclestone carga contra la F1 por las carreras al sprint: "Cuando juegas así desparece la historia"

La Fórmula 1 vivirá en Silverstone una pequeña revolución histórica. La carrera del Reino Unido será el primer Gran Premio en el que entren en juego las carreras al sprint, unas pruebas de 100 kilómetros de duración en las que se repartirán un pequeño puñado de puntos y que sustiuirán a las clasificaciones habituales.

En Gran Bretaña ya no habrá ni Q1, ni Q2, ni Q3 para marcar cómo saldrán los pilotos, sino que habrá esta prueba rápida que definirá el orden de salida para el Gran Premio del domingo que ya sí se celebrará en unas condiciones habituales, aunque lo hará con menos minutos de los corredores en la pista, ya que también se reduce en una jornada los entrenamientos libres.

Esta nueva y revolucionaria medida ha tardado en entrar en vigor por su dificultad de implantación, pero finalmente verá la luz tanto en este 2021 como en la propia de carrera de Silverstone, donde debutará. Desde su salida a la luz, ha contado con muchos defensores, pero también con potentes críticos.

Uno de los más activos ha sido Bernie Ecclestone, quien fuera presidente de la Fórmula 1 hasta el año 2019, cuando fue apartado de su cargo por una declaraciones que se consideraron como racistas. Desde entonces, el antiguo mandamás del 'Gran Circo' ha sido un habitual en las críticas y en los palos a Liberty Media y a todos los que han estado al cargo del negocio, responsabilidad que ahora recae sobre Stefano Domenicali.

Este tema de las carreras al sprint ha tenido especialmente activo a Bernie Ecclestone, que no ha dudado en criticar esta nueva medida tras conceder una entrevista en AP donde ha mostrado su enfado por el ninguneo que van a sufrir ahora conceptos tan míticos y reconocibles como la pole position.

"No estoy de acuerdo con eso. En el momento en que comienzas a jugar con estas cosas, la historia desaparece y eso no es algo bueno. La gente puede decir ahora que un piloto tiene 70 poles, pero eso ya se ha acabado. No existe tal cosa como una pole position".

Este tipo de pruebas se pondrá en marcha en Silverstone con una mini-carrera que constará de unas 17 vueltas para cubrir esos 100 kilómetros que servirá para repartir unos puntos y sobre todo para marcar el orden de salida de la decisiva prueba del domingo que puede marcar diferencias importantes ya entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

"No creo que vaya a funcionar y no creo que continúe. Es una confusión innecesaria sin ninguna razón. La clasificación siempre ha sido una parte interesante del fin de semana y ahora sólo tendremos otra carrera". Ecclestone apuesta por la clasificación tradicional en lugar de por la nueva situación de caos y cambios que plantea la actual dirección de la Fórmula 1.

De momento, los pilotos no esperan que se vayan a producir grandes cambios respecto a lo que suele deparar una clasificación habitual, aunque el hecho de que haya una salida más y de que haya más primeras vueltas, pueda provocar mayores situaciones de riesgo y por tanto algunas sorpresas.

