Martínez Almeida no descarta un Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado este jueves que, de manera "muy preliminar", ha habido "una serie de contactos, fundamentalmente a través de Ifema Madrid", para organizar un Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 en el recinto ferial, que lo ha negado.

"A fecha de hoy, Ifema Madrid no está trabajando en absoluto en ese proyecto. No ha habido ningún contacto", ha asegurado a EFE una portavoz de la institución ferial, contradiciendo así la versión ofrecida por el alcalde cuando le han preguntado al respecto.

La organización del Mundial de Fórmula Uno está sopesando que un circuito urbano en Ifema Madrid pueda convertirse en la sede del Gran Premio de España, dada la posibilidad de que el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde se celebra en la actualidad, no renueve su contrato, que expira este año.

Los monoplazas de Hamilton, Verstappen y Bottas en Montmeló Reuters

"Es cierto", ha dicho Almeida, quien no obstante ha recalcado que "es una cuestión muy compleja, difícil de gestionar y de negociar", y que en estos momentos "está en una fase muy preliminar, dependiendo de numerosísimos factores".

En declaraciones a los medios tras el acto central de la Policía Municipal de Madrid en la festividad de su patrón, San Juan Bautista, Almeida ha indicado que "no se puede decir en este momento que vaya a haber Fórmula Uno en Madrid". "Lo cual no quiere decir que renunciemos no sólo a la Fórmula Uno, sino también a cualquier gran proyecto para la ciudad", ha añadido.

