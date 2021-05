Márquez explota contra la última polémica en MotoGP con el 'holeshot': "Así no acabo la carrera"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se ha mostrado muy crítico con el sistema 'holeshot' que permite a las motos bloquear la suspensión, tanto delantera como trasera, y que inicialmente se desarrolló para evitar las levantadas de rueda en el momento de la salida, pero que ahora muchos utilizan durante toda la carrera.

"Creo que en las salidas es un sistema bueno para tener, porque es seguro ya que tener la moto más baja en la salida la hace más estable, es incluso más seguro, pero tenerlo pilotando estoy totalmente en contra, totalmente. Es una cosa más que tenemos que pensar los pilotos encima de la moto", señala el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"Hemos visto como en Jerez corremos más, que los circuitos parecen más estrechos, pero no es así, es que nosotros vamos cada vez más y más rápido y con el 'holeshot' lo que se está haciendo es aumentar el tiempo de velocidad máxima y disminuir el tiempo de frenada. Eso significa, disminuir también el espacio de frenada, ya que llegas con más velocidad en la curva y es el principal motivo por el que estoy en contra, porque creo que la seguridad no mejora compitiendo, incluso puede ser al revés, va a menos", asegura el piloto de Repsol Honda

️ @marcmarquez93: "En Jerez acabé mejor que en Portimao, pero no con la suficiente energía para hacer un test el lunes. Salí a probar, hice una salida y vi que no tenía sentido" #FrenchGP #MotoGP pic.twitter.com/j9hkU2yKli — DAZN España (@DAZN_ES) May 13, 2021

"Aquí, en Le Mans, veremos que pasa en agua, ya que si lo tenemos se va a utilizar, y en agua puedes llegar perfectamente en la frenada más bajo de atrás y que se te bloquee de delante y puedes caer fuerte. Para la seguridad no es bueno", asegura convencido Márquez.

"En las salidas lo veo bien, pero corriendo lo veo mal, y luego hay que tener en cuenta que cuando tienes una moto delante con ese dispositivo no se puede adelantar. Es imposible adelantar en zonas de aceleración, simplemente puedes adelantar en zonas enlazadas como hicieron las Yamaha en Catar, y como se hizo en Jerez en la última curva, porque es imposible", comenta convencido el piloto de Repsol.

"Luego, pilotos en contra o no, pues te puedes imaginar, los de Ducati son los que están a favor, pero entre todos nosotros había opiniones de todos los tipos, pero la mayoría estaban en contra de utilizarlo corriendo", afirma Marc Márquez.

Cambios en un año

En cuanto a la competición en sí dice que "las carreras, de momento, no han cambiado mucho": "Al final son carreras, se va rápido desde el principio, y lógicamente noto que son rápidas, pero porque no estoy al nivel tampoco como para ser igual de rápido que los primeros o más, que al final es el objetivo".

"Sí que he notado que físicamente me está costando porque no estoy al ciento por ciento, pero la dinámica del campeonato, de las motos, es que ahora son mucho más físicas. Cuando digo más y más físicas, es que el neumático trasero, por ejemplo, tanto en Portimao como en Jerez no baja nada, es muy constante; y esto es muy difícil de conseguir ya que un neumático que tiene tanto 'grip' en tantas vueltas. Por una parte esto es bueno, pero por otra parte físicamente, para los pilotos, es mucho más estresante", señala Marc Márquez como uno de los problemas de la aparición del "síndrome compartimental" entre algunos de sus rivales.

Marc Márquez, durante el Gran Premio de España de 2021 REUTERS

"Y luego, sobre todo, está todo el sistema del 'holeshot' para arriba, para abajo, es normal, completamente normal, que tantos pilotos se operen de los antebrazos; lo he utilizado nada, lo he probado cuatro vueltas o cinco, y ya lo he dicho, así no acabo yo la carrera. No la acabo porque cuando pones el 'holeshot' en la moto hay más potencia, la moto corre más, la sensación del caballito (levantada de la rueda delantera) es diferente y es normal que tantos pilotos se operen de antebrazo, ya que sufran los antebrazos porque físicamente el cuerpo tiene un límite", continúa Márquez.

"Sí que he notado que tanto la carrera de Portimao como la de Jerez son como más estáticas, todo el mundo tiene su ritmo y al final para el 'show' se necesitan más adelantamientos y el hecho de tener todos estos sistemas yo creo que para el aficionado, para el espectáculo en televisión, es peor", destaca convencido Márquez.

Su físico

En lo que se refiere a sus condiciones físicas con el brazo lesionado, Marc Márquez reconoció que "están ahí": "Tengo molestias en la parte del hombro, porque el húmero es parte del hombro también, pero voy mejorando, aunque no hay mucha diferencia respecto a Jerez, hay poca".

Marc Márquez, en el Gran Premio de España de 2021 REUTERS

"Claro, soy impaciente y le digo al doctor que 'quiero mejorar más' y entonces me contesta 'pues chico, para un mes, entrena solo un mes el brazo y volverás mejor', pero tampoco es eso, así que hay que tener paciencia y seguir a lo nuestro. Eso es lo que requiere el brazo", explica el piloto de Repsol.

"De Jerez me ha costado bastante recuperarme, sobre todo de la contusión cervical, pero no sólo por eso, sino también del esfuerzo del brazo. Cuando digo del brazo derecho, en general, digo de todo, de todo el costado derecho, que se fatiga mucho ya que no está trabajando como habitualmente; pero es algo que sabíamos y tenemos que aceptar pues habrá tiempo para regresar al ciento por ciento", lamenta concienciado Marc Márquez.

"No tenemos tiempo pero nos hace falta tiempo, así que no queda otra que respetar los días, respetar los descansos, y así es que llegamos a Le Mans después de una revisión de los médicos en la que todo salió bien, todo correcto, y hemos podido incrementar un poco la preparación física en el gimnasio. También intentaremos después de Le Mans incrementar la preparación física sobre la moto con un día de entrenamiento en moto entre carrera y carrera para ver como responde el costado", explica el piloto de Repsol Honda.

"Veremos qué sucede en Le Mans, si hay lluvia o no, si el tiempo es muy cambiante, para ver si nos puede ayudar, ya que un fin de semana completamente en seco físicamente es mucho más estresante y en agua, lógicamente, no es tan exigente, no sientes ese malestar en el costado y por eso veremos como va para estar bien y hacer una buena carrera y acabarla, que es lo importante", destaca Márquez.

[Más información: Jorge Lorenzo: "Esperaba mucho de Marc Márquez, pero creo que cogió un poco de miedo"]