Maverick Viñales se muestra a favor del 'holeshot' en MotoGP: "No es peligroso"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), al contrario que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), cree que el dispositivo de bloqueo de las suspensiones 'holeshot' es muy importante si bien explica que "en la salida o durante la vuelta no cambia mucho, pero" cree "que es muy importante".

"Si lo usas en la salida lo puedes usar en otras partes del circuito y no es algo peligroso ahora mismo para mi moto, para la Yamaha, con las otras motos no lo sé, aunque es complicado opinar sobre eso, pero con el que usamos en Yamaha no es peligroso usarlo en línea recta", asegura Viñales.

"Incluso cuando salgo tumbado de la curva, lo pongo y no siento nada, pero es una decisión que no es nuestra, de los pilotos, sino de los equipos y del campeonato", afirma el piloto español, que no sabe qué tipo de dispositivo lleva "no lo he investigado, siempre les digo que quiero que baje más y más, pero no baja más", recalca sonriendo.

"Con el 'holeshot' que utilizamos en Yamaha se puede adelantar, no afecta mucho y todo son ventajas, aunque no sé cómo funciona en las otras motos y no tengo ni idea, pero el mío muchas veces lo utilizo para frenar más tarde y poder adelantar. La moto está con él activado en una posición diferente que te permite frenar más fuerte. Es complicado opinar", reconoce el piloto de Yamaha, que sólo cuenta con el dispositivo en la rueda trasera y no en la delantera.

Por este motivo, Maverick Viñales asegura sonriendo que le gustaría tener el delantero "para la salida; en marcha, no. Esperemos que nos llegue pues en Yamaha se trabaja muy duro y quieren tener todo igual que sus competidores o incluso mejor, así que están trabajando".

Más rápido

Al ser preguntado por el notable incremento de velocidad que han experimentado las motos de MotoGP en los últimos años (en Le Mans antes se llegaba a 280 km/h. y ahora se cree que estarán por encima de los 300 km/h.), explica que "mientras el neumático aguante no hay problema; mientras los neumáticos aguanten ya puede correr la moto todo lo que quiera".

"Cuando pilotas en un circuito de MotoGP con la seguridad que hay, no te parece realmente esa velocidad. No es lo mismo que en la calle, sí es verdad que cada vez vamos más rápido, pero también todo es mejor y viene a ser lo mismo. Los frenos son mejores, también la suspensión, los neumáticos... Mola, mola", destaca convencido.

"Se están cogiendo unas velocidades que uff. Nosotros, cuando vamos a 340, les digo que tiene que correr más y más. Se lo explicas a alguien de la calle y te diría 'pero tío, estás loco o qué", reconoce jocoso Maverick Viñales.

Y, de la igualdad que registra el campeonato, el piloto de Yamaha recuerda que "en cada carrera le ha sucedido algo a cada piloto y por eso no hay un claro candidato todavía y eso le da mucha emoción al Mundial y lo abre. Es divertido que cualquiera tenga posibilidad de ganar en cualquier carrera".

