"Valentino Rossi no seguirá en MotoGP en 2022"

Hace tiempo que Valentino Rossi no es un habitual en la pelea por las victorias de los Grandes Premios de MotoGP, pero eso no significa ni mucho menos que el veterano piloto de 42 años haya caído en el olvido. Este año se sube en una Petronas Yamaha, aunque mucho se especula con qué pasará después de acabar esta temporada.

Son muchas las voces que apuntan a que esta será la última campaña de 'Il Dottore' en la categoría reina del motociclismo. Aunque, por otro lado, él mismo no ha descartado que pueda ser el piloto de su propia escudería en 2022 en MotoGP: "La verdad es que este nuevo equipo no cambia mucho mi decisión de continuar o no como piloto. Como siempre he dicho, dependerá de los resultados. Mi prioridad sigue siendo Petronas".

"Si todavía quiero correr, como soy el jefe podría quedarme con una moto de mi equipo. Por el momento diría que es difícil correr para mi equipo la próxima temporada, pero no estoy seguro al cien por cien. Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Digamos que es difícil, pero no imposible", añadió el italiano.

Valentino Rossi, junto a su Yamaha YZR-M1, en la parrilla de salida del Gran Premio de Portugal Petronas SRT

El que ha hablado ahora sobre el futuro de Valentino Rossi es Sito Pons: "Verdaderamente soy un gran fan de Valentino Rossi y le tengo en gran estima, porque creo que es una persona grandiosa. Si me preguntas por él, yo te puedo dar mi teoría. Cuando un piloto está en su situación es muy difícil. Para correr en moto no puedes tener ninguna duda, no puedes dudar si debes o no correr".

"Y cuando un piloto está en la situación de Valentino, que todo el mundo le habla continuamente sobre si va a seguir, si va a parar... en la cabeza empiezan a entrar mensajes que te hacen perder de vista el verdadero objetivo", ha continuado Sito Pons en declaraciones en moto.it.

"Cuando todo el mundo habla sobre si debes seguir o no corriendo, todos esos mensajes te van llegando inconscientemente y poco a poco te vas desconectando. Sin darte cuenta, no sabes por qué pero ya no vas fuerte, y la situación es que no estás cien por cien concentrado en lo tuyo porque hay una duda que ronda tu cabeza", ha afirmado Pons.