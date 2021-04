Valentino Rossi se vende a Arabia Saudí: el ARAMCO Racing Team VR46 estará en MotoGP en 2022

Ya es oficial. Valentino Rossi tendrá su equipo propio en la parrilla de MotoGP desde 2022. El piloto italiano se hace con la plaza del Avintia Racing Team para sacar adelante el proyecto que comenzó primero con la VR46 Riders Academy y continuó con Racing Team VR46 en las categorías más pequeñas. Después de que el motociclismo italiano se haya beneficiado en los últimos años del rendimiento que están teniendo los pilotos que pasan por esta escuela, podrán llegar al último escalón de la pirámide del campeonato del mundo con esta estructura.

Pero si Rossi ha alcanzado esta meta que llevaba buscando estos últimos años ha sido por el último acuerdo comercial al que ha llegado. Este miércoles se ha hecho oficial la firma entre la sociedad del piloto italiano y Tanal Entertainment Sport & Media, el holding del príncipe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, o lo que es lo mismo, el miembro de la familia real de Arabia Saudí. Este tándem viene con el patrocinio de ARAMCO, la petrolera estatal del país de Oriente Medio que ha ganado en publicidad gracias también a la Fórmula 1.

El ARAMCO Racing Team VR46 verá la luz en la próxima temporada de MotoGP y ya solo queda conocer con qué pilotos lo hará. Este año, Luca Marini, hermano del campeón del mundo, ya corre con los colores del Sky Racing Team VR46 en la máxima categoría gracias al acuerdo que llegó la sociedad de Valentino Rossi con Avintia para compartir el box.

El comunicado oficial de Tanal Entreteinment Sport & Media para el lanzamiento del Racing Team VR46 en MotoGP

La firma asegura la presencia de este equipo en la parrilla de MotoGP desde 2022 hasta 2026, por lo que el proyecto es para largo plazo. También queda por conocer quién será el proveedor de motores, una pelea que Suzuki está ganando poco a poco a Ducati. La compañía japonesa quiere tener por fin una moto satélite en la parrilla y la relación con Valentino Rossi ha crecido en los últimos años. El futuro de 'Il Doctore' está en el aire y la posibilidad de que se convierta en el jefe del equipo es muy alta.

El propio Valentino ya anunció antes de que empezase la temporada de que su continuidad en la categoría reina pendía del hecho de que se viera entre los mejores. "Los resultados decidirán. No piloto para pasar el tiempo. Es una temporada muy importante para mí. Decidiré durante el parón del verano. Si puedo luchar por podios y victorias, seguiré otro año. Si no, no lo haré. Además, no es una decisión que dependa sólo de mí", concretó.

Comunicado

Tanal Entertainment Sport & Media y VR46 Team que tienen como objetivo comunicar proyectos importantes, desarrollados siguiendo el acuerdo de patrocinio anterior para la temporada deportiva 2021, con sus socios visión y estrategias compartidas, resumen de un intercambio mutuo de objetivos, propició la ampliación de esta asociación con la firma de este importante acuerdo quinquenal: una empresa conjunta ampliada entre Tanal Entertainment Sport & Media y VR46 Team que también presenta la activación y gestión de la comunicación.

