Koeman responde a Guardiola por su mensaje a Neymar sobre el Barça

Ronald Koeman ha hablado este miércoles en rueda de prensa de cara al partido que afrontará el Barcelona contra el Granada. Los culés, que este jueves tendrán la oportunidad de ser líderes en La Liga, miran como optimismo el final de la temporada, aunque su equipo no se mantiene con vida en la Champions League. Si lo hacen dos viejos conocidos: Pep Guardiola y Neymar.

En la previa del partido entre el City y el PSG, Guardiola habló sobre Neymar y recordó su pasado en el Barça. Es más, llegó a asegurar que "si Neymar se hubiera quedado en Barcelona, habría ganado dos o tres Champions League más". Además, dijo lo siguiente: "Se fue a París, que no parece una mala decisión. Parece un bonito club, una bonita ciudad desde fuera. Soy un admirador suyo. Hace del fútbol un placer".

Sobre las palabras de Guardiola le preguntaron a Koeman este miércoles. El técnico neerlandés fue claro: "Siempre es importante tener los mejores del mundo en tu equipo y ellos (Messi y Neymar) demostraron estar juntos en el Barça y lograr cosas. Ahora trabajamos con lo que tenemos, que son grandes jugadores. Ya ganamos la Copa y nunca se sabe si ganas cuando tienes los mejores. Para mí, el pasado no cuenta".

Neymar Jr. y Pep Guardiola, en una fotografía de archivo EFE

La Liga

Por otro lado, Koeman habló sobre La Liga: "En los últimos 17 partidos, casi la mitad de campeonato, tenemos 15 victorias. Es algo impresionante. Y ha tenido que ser así, porque en caso contrario no estaríamos luchando por el campeonato. Lo primero es que el bloque ha cogido las riendas, ha ido mejor, está confiado, la efectividad ha subido... si el equipo está bien somos capaces de hacer y lograr el máximo".

"Ir primero es mejor porque los otros tienen que luchar. En mi época en Coruña falló un penalti, el Madrid perdió contra Tenerife... si tenemos esa suerte seguramente seremos campeones", añadió sobre la recta final de la temporada.

Fichar un '9'

En clave fichajes, le preguntaron por la posibilidad de ir en verano a por un '9' de categoría: "Claro que estamos trabajando en la próxima temporada, como cualquier entrenador y club. Con lo que tenemos y hay que recordar que, por ejemplo, Fati lleva cinco mese fuera. Son los que hemos creado más oportunidades de gol, hemos marcado más... El equipo ha hecho un gran trabajo ofensivo".

Rumores sobre Messi

Y de los rumores sobre Messi, al que el PSG ya le habría puesto una oferta sobre la mesa, también habló: "No me interesa lo que ha salido por no sé si es verdad y porque ojalá que siga cono nosotros. He dicho varias veces que tiene que terminar aquí, pero es una decisión que ha de tomar él".

[Más información: Guardiola: "Si Neymar se hubiera quedado en el Barça, habrían ganado dos o tres Champions más"]