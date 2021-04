Valentino Rossi recuerda su "título robado en 2015" y abre la puerta a su propio 'Last Dance'

Valentino Rossi es uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo. Eso es algo que nadie le podrá quitar jamás y es que su nombre está grabado con letras de oro en las páginas más importantes del libro que guarda los pasajes más emocionantes vividos en el mundo del motor. Su leyenda formará junto a la de grandes campeones como Giacomo Agostini, Ángel Nieto a su gran rival Marc Márquez.

Todos ellos no solo llenaron su vitrinas de títulos mundiales y de grandes victorias, sino que significaron algo diferente para el campeonato del mundo gracias a su estilo, su pilotaje y su forma de ver y afrontar las carreras. Todos ellos se sitúan por encima del resto por ser pioneros e innovadores además de grandes campeones.

Ahora, el piloto italiano de Tavullia ha repasado su extensa carrera de más de 25 años en una amplia entrevista para el medio italiano La Gazzetta dello Sport donde ha hablado sobre muchos momentos de su trayectoria que le han marcado y que también han marcado al mundo del motociclismo. El actual piloto del equipo Petronas ha vivido mucho y ha ganado mucho también, pero recuerda con especial amargura las oportunidades perdidas para haber levantado su décima corona y su octavo título de MotoGP.

Valentino Rossi, durante el Gran Premio de Doha EFE

"Borraría la carrera de Valencia 2006, ahora tendría 10 títulos, incluso después del robo de 2015". En aquella carrera, Valentino se fue al suelo y cedió el mundial con Nicky Hayden por tan solo 5 puntos. Sin embargo, a pesar del estropicio de Valencia, el italiano no se olvida del inicio de su guerra con Marc Márquez y aquel título del año 2015 que terminó cayendo en manos de Jorge Lorenzo tras su conflicto con el ilerdense.

La opción de retirarse

Rossi, que ha recordado más veces aquel incidente del año 2015, afirma que todavía se ve en forma para seguir más tiempo: "Mi razonamiento es muy simple y se me hace extraño que algunas personas o lo entiendan, tal vez mi forma de pensar es diferente. Me gusta cómo me siento, la sensación de correr, la adrenalina que da ganar, subir al podio o, simplemente, tener una buena carrera".

"Cuando eso pasa, me siento muy bien durante unos días, me encanta tener esa sensación. Sé muy bien que al final el tiempo me ganará, desafortunadamente es así para todos, pero trato con todas mis fuerzas de ponérselo lo más difícil posible, y esa es la única razón por la que sigo corriendo. En mi opinión, lo que pierdes al dejar de hacer lo que más te gusta, es más de lo que ganas al renunciar cuando estás en la cima de tu carrera".

Valentino argumentó su deseo de seguir repasando sus últimos años y reabriendo su herida con Marc y el título de 2015: "Nunca se sabe si realmente ha terminado. En 2013, a mi regreso a Yamaha, todos me daban por acabado. En cambio, si no me hubieran robado mi mundial, en 2015 habría ganado otro, habría sido el 10º, extendiendo mi vida deportiva ganadora hasta seis años más. Por supuesto, no quiero ser 12º o 16º. Y si quisiera dejarlo en la cima, debería haberlo hecho hace unos años. Pero sigo creyendo y quiero intentarlo".

Valentino Rossi y Marc Márquez durante el Gran Premio de Malasia 2015 EFE

El corredor italiano de la casa japonesa descubre cuales son sus mejores recuerdos: "Mis mejores recuerdos son 2001, porque fue el último mundial de las 500cc y por lo tanto la última oportunidad de tener ahí una batalla a 'muerte' con Max Biaggi, fue maravilloso. Luego, en 2004, con la victoria en el debut en Welkom con Yamaha. Deportivamente el momento más hermoso. Y 2008: para muchos, ya estaba acabado, viejo. Sin embargo, cambiamos a los neumáticos Bridgestone y le gané a Casey Stoner".

Su gran legado

A pesar de estos últimos años alejado de los primeros puestos, Rossi considera que este final no empaña su legado: "Fui el primer piloto moderno de MotoGP, fui el primero en muchas cosas, que se han convertido en una lección para muchos pilotos de ahora. Empecé muy joven, y con 20 años ya estaba en 500cc y mi camino ha sido seguido por todos. Hay algunas cosas que he hecho que todo el mundo ha copiado".

Para concluir, Rossi deja un deseo que le encantaría para perpetuar su leyenda, la creación de un gran documental sobre su vida al estilo del de Michael Jordan: "Me gustaría muchísimo y probablemente lo haremos porque mi historia está bien y hay muchas cosas por contar. Tenemos imágenes nunca vistas, también privadas, con lo que en los próximos años, cuando me retire, me gustaría hacer un libro, pero, sobre todo, una serie como 'The Last Dance'. Para mí, sería guapísimo".

[Más información: Valentino Rossi y la situación real de su futuro: así de cerca está la opción de su retirada]