El plan de retirada de Valentino Rossi: ser jefe de su propio equipo en 2022

Los años no perdonan a nadie y tampoco lo hacen con una leyenda como Valentino Rossi. Nadie duda en situarle como uno de los mejores pilotos de la historia y, por el momento, como el número uno del siglo XXI. El italiano ha llevado el número '46' a tener un único dueño en la historia del deporte y sigue haciéndolo a pesar de haber cumplido 42 en febrero. Pero las cosas no están yendo como esperaba el miembro del Petronas SRT.

'Il Doctore' tomó la pócima de la eterna juventud y decidió seguir encima de la moto una temporada más con un proyecto como el del Petronas Yamaha ante la gran igualdad que existe en el campeonato. La temporada pasada peleó por algunos podios y se veía igual de joven que siempre. Aunque no era el Rossi de siempre, llamaba la atención cómo llevaba la moto oficial a los 41. Ha querido ir un paso más allá con la satélite, pero esta aventura está saliendo por el momento rana.

Las dos primeras carreras en Catar le han puesto muy lejos de los mejores. En la primera carrera en el circuito de Losail entró en los puntos por poco sumando un décimo segundo puesto. Más atrás quedó en la del último fin de semana con una décimo sexta posición que supo a muy poco. Lo pasó mal los dos fines de semana quedando en puestos muy retrasados en todas las tandas. Hay que decir que su compañero ha conseguido el mismo número de puntos, pero con una M1 de 2019, mientras él lleva una con las evoluciones de 2021.

Valentino Rossi, durante el Gran Premio de Doha EFE

Verse luchando por evitar ser el farolillo rojo del tren de MotoGP más que por los puestos de cabeza no es una motivación muy fuerte para querer seguir corriendo. Rossi ha hecho ya todo lo que tenía que hacer en el Mundial, aunque, evidentemente, poder ser competitivo con esta edad era un reto más que apetecible. Por la cabeza sigue pasando el mundo de los coches y los años no perdonan. Es por lo que la idea de la retirada es una posibilidad al final de 2021.

Paso al lado

Durante toda la historia ha habido pilotos que han preferido dar un paso al lado cuando no se veían competitivos y otros que lo han intentado hasta el final. Recientemente, se ha visto a Dani Pedrosa pasar a piloto probador al no verse en condiciones de luchar por victorias. Jorge Lorenzo se ha desmarcado parcialmente y Andrea Dovicioso se ha tomado un año sabático. Rossi, desde 2001, no ha parado en la categoría reina.

El propio Valentino ya anunció antes de que empezase la temporada de que su continuidad en la categoría reina pendía del hecho de que se viera entre los mejores. "Los resultados decidirán. No piloto para pasar el tiempo. Es una temporada muy importante para mí. Decidiré durante el parón del verano. Si puedo luchar por podios y victorias, seguiré otro año. Si no, no lo haré. Además, no es una decisión que dependa sólo de mí", concretó.

Valentino Rossi luce sus nuevos colores: así son las M1 del Petronas Yamaha SRT MotoGP

Estos dos resultados han reavivado la polémica sobre cómo se tiene que retirar la leyenda más importante del mundo del motociclismo en el siglo XXI. Es el piloto con más victorias de la historia de MotoGP, el que tiene más podios... Rossi tiene una infinidad de récords que harán que nunca se olvide su huella en el motociclismo. Seguramente se aprecie también este intento en la última década de pelearse contra las estrellas emergentes. En verano decidirá si es lo mejor dar un paso al lado.

Su futuro

Lo que parece más claro es que si toma la decisión de dar un paso al lado, su futuro está en el muro. La experiencia de Valentino y su amor por el mundo del motor vinculan su relación con su pasión de por vida. Después de que Luca Marini, su heramno, llegara impulsado por Sky y Monster a MotoGP, el siguiente paso es gestionar su futuro con Rossi como jefe de equipo. El doctor podría empezar a operar desde el 'pit-lane' la próxima temporada.

Los rumores sobre que Rossi iba a comprar el equipo Avintia para esta campaña solo fueron un aviso. El italiano rápidamente lo desmintió, pero el mismo Davide Brivio, antes de irse a Alpine, reconoció que Valentino estaba valorando "qué equipos tienen contrato hasta 2021 para negociar con ellos". Desde Suzuki, además, están interesados en contar con una escuadra satélite después del éxito de la pasada campaña con Joan Mir y así afianzar su proyecto.

De esta forma, el Sky VR46 Suzuki, equipo satélite de la marca japonesa que hasta ahora no tenía, va cogiendo forma con Rossi como director principal. Avintia, por el momento, llegó a un acuerdo para llevar Ducati este año y ya cedió parte de su equipo al equipo de Valentino. La absorción definitiva no es ninguna locura de cara al 2022, una decisión que estará condicionada a lo que elija la leyenda de MotoGP este verano.

