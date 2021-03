Alpine anuncia la primera evolución del A521 de Fernando Alonso

La primera carrera de Fernando Alonso tras su regreso a la Fórmula 1 dejó una sensación bastante descafeinada por culpa de su abandono durante el Gran Premio de Bahrein. La primera cita de la temporada demostró que el Alpine no está todavía en el punto que esperaban. Aunque fue un infortunio el que provocó el abandono del asturiano, un envoltorio de un sandwich, desde que acabó la carrera empezaron a trabajar para llevar el coche a la mejor posición posible.

Marcin Budkowski, director ejecutivo del equipo Alpine, explicó el momento en qué lugar ven al coche. "Estamos en un grupo con McLaren, Ferrari, AlphaTauri, y Aston Martin y Alfa Romeo tampoco están lejos", apuntó justo antes de la carrera. Eso quedó demostrado en la pista, pero algunos problemas con el sistema eléctrico en el bólido de Fernando Alonso y algunos daños en el de Esteban Ocon les dejaron por detrás de algunos de los pilotos de estas escuderías.

Para estar más cerca, e incluso superarles, Budkowski ha anunciado que llevarán a la próxima carrera algunas novedades. Alpine llegará con la primera evolución del A521 a Imola dentro de tres semanas, una "actualización bastante grande", tal y como explicó el director ejecutivo de la escudería. "Hay algunas piezas nuevas y, por lo tanto, más potencia en el coche. Y en las próximas carreras obtendremos más piezas nuevas", anunció.

Fernando Alonso, durante el procedimiento de parrilla de salida del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 de 2021 Alpine F1 Team

Concretamente, estas novedades se centrarán en los bordes laterales del fondo plano del coche y también en el difusor. "Trabajamos en ello durante los test y nuevamente este fin de semana. Las pruebas continuarán en las próximas carreras", concretó el polaco. Aunque la principal parte del trabajo que están haciendo en Enstone va enfocado para el 2022, no van a parar de llegar novedades para que este año la escudería tenga una buena actuación.

"En este momento estamos en la mitad de la parrilla, faltan algunas décimas para estar al frente. Pero la próxima carrera podría ser diferente porque cada equipo está desarrollando un poco el coche, aunque no tan intensamente como otros años", sentenció el director ejecutivo del equipo. El objetivo es ser competitivos desde este 2021 y buscarán todas las milésimas que puedan necesitar para afrontar el reto de estar peleando este año por algún podio.

El punto débil

Durante este fin de semana en Bahrein, sobre todo en las sesiones matutinas y vespertinas, la escudería descubrió que tenían problemas cuando las temperaturas eran altas y que el coche funciona mejor cuando hace algo más de frío. "Eso podría convertirse en un problema en los meses de verano. Aún no tenemos las respuestas a la pregunta de por qué se produce, aunque si las tuviera, no lo diríamos públicamente", concretó Budkowski.

A pesar de estas dificultades, Alonso se mostró muy contento por lo vivido este fin de semana. "Ha sido un buen día igualmente, por el himno, por la vuelta de formación, por estar otra vez en la parrilla. Han sido momentos bastante chulos. No puedes acabar. Es una pena que no hayamos podido estar más en la pista, que no pudiéramos completar la carrera. Igual los puntos no eran posibles hoy o iba a estar muy justo. Si tenía que pasar algo, mejor ahora y aprender", explicó tras la carrera.

[Más información: El insólito motivo del abandono de Fernando Alonso en Bahrein]