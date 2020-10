Lewis Hamilton hace historia en la F1 pero su futuro depende de una oferta multimillonaria

Se viene hablando de la renovación de Lewis Hamilton durante todo el año, pero aún no ha habido firma. Todo indicaba que el británico iba a pasar a ganar 130 millones de euros, pero ni Mercedes ni el piloto han llegado aún a un acuerdo y por el momento no tiene contrato para 2021. Acaba de convertirse en el piloto con más victorias de la historia de la Fórmula 1, pero los flecos que, según él, no le preocupan, tienen a un piloto a día de hoy libre.

La realidad es que nadie se imagina a un Hamilton fuera de la Fórmula 1 ahora mismo, ni un 'Gran Circo' sin el piloto británico que se ha convertido en un símbolo tanto dentro como fuera de las pistas. Tampoco piensa Mercedes que Hamilton se pueda ir. El plan con él pasa por seguir ganando, como poco, este año y el que viene. Es por lo que ha hecho esas declaraciones que han puesto las orejas de punta de algunos pilotos y escuderías. El ganador de 92 grandes premios quiere poner más cifras a esa suma, así como la de los seis títulos mundiales que tiene en el museo de su casa.

"Normalmente, cuando nos sentamos y hablamos de ello, planeamos para tres años. Sin embargo, ahora estamos en un momento diferente. ¿Quiero continuar otros tres años? Esa también es una pregunta, al igual que hay tantas preguntas sin respuesta. Estamos entrando en una nueva era con los coches para 2022, así que eso es emocionante y tengo curiosidad sobre cómo serán esos monoplazas", expuso desde Portugal el ganador del Gran Premio disputado en Portimao este mismo fin de semana.

Esa pregunta es la que ronda en la cabeza de Hamilton: "¿Quiero seguir tres años más?". Es un pensamiento que ha llevado muy a la práctica Fernando Alonso. El asturiano siempre ha sido muy cauto a la hora de hacer nuevos movimientos en su carrera. Lewis ha llegado a un punto de su trayectoria en la que se puede plantear nuevos proyectos, aunque el hecho de estar a dos mundiales de superar a Schumacher es suficiente atractivo como para pensar que seguirá vinculado a la Fórmula 1.

El contrato millonario

Hace un mes se filtraban las cifras del nuevo contrato que iba a firmar Hamilton. De hecho, se decía que en los días siguientes se iba a hacer oficial, pero esa firma aún no ha llegado. 44 millones de euros durante los próximos tres años iban a vincular al británico con las flechas plateadas, este año negras por su lucha contra el racismo. 132 millones supondrían la cifra final para convencer al número 77 de la parrilla de que permaneciera más tiempo con la escudería de Brackley.

Todo ello en medio de una situación de pandemia en el que el equipo siempre ha declarado tener una situación bastante tensa, como otras tantas escuderías. Tanto es así que este mismo mes se vivía como Honda decidía dar un paso atrás y salir de la Fórmula 1. Mercedes siempre negó que le daría un contrato de cuatro años con cifras similares, pero todo hacía pensar a que el de Tewin se saldría con la suya y conseguiría el contrato más grande de la historia de la Fórmula 1.

Con Max Verstappen y Charles Leclerc cobrando unos contratos bastante interesantes en Red Bull y Ferrari, así como la hucha que todavía está hecha añicos de los dueños de Racing Point para hacerse con Sebastian Vettel, Hamilton tenía suficientes razones como para pedir una millonada teniendo en cuenta todo lo que ha hecho en los últimos años. A todo esto se añade la vuelta de Fernando Alonso, que también se llevará una buena tajada con Renault.

Se contradice

Tras el confinamiento explicaba lo contrario a lo que ha dicho ahora. "No sé cuándo será, pero no preveo que eso suceda a corto plazo, en los próximos dos o tres años. Quiero ganarme mi posición aquí, y siento que cada año que vuelvo no es un hecho sólo por los campeonatos que ya tengo. Aún tengo que ganarme el derecho de estar aquí y seguir rindiendo, así que mi objetivo es continuar rindiendo el mayor tiempo posible. Me veo al menos otros tres años", explicaba cuando le preguntaban sobre cuánta mecha le quedaba a este cohete inglés hace un par de meses.

Quizá lo que haya cambiado ahora es el hecho de si quiere seguir con Mercedes esos tres años. Se ha rumoreado en muchas ocasiones sobre un posible desembarco en Ferrari para intentar ganar un campeonato con los bólidos rojos, algo que haría su leyenda aún más mítica. En cualquier caso, él mismo se encargó de desmentir este fin de semana que pudiera tener conversaciones con otro equipo o que en su cabeza pase ese pensamiento.

"No estoy hablando con nadie más y no tengo ninguna intención de hacerlo. Toto y yo volveremos a la mesa y planificaremos nuestro futuro más a fondo. El futuro mostrará lo que será, pero ahora no puedo decir mucho más. Ojalá en algún momento de los próximos meses", expuso un Hamilton que está jugando al despiste con estas palabras.

Un cambio de equipo

El sueño rojo no tiene mucho sentido ahora mismo. Ferrari ha asegurado su plantilla, como mínimo, para las dos próximas temporadas con Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. Todo para preparar el desembarco de Mick Schumacher en la Fórmula 1 que en los próximos días tendrá su gran momento cuando se confirme que la temporada que viene pilotará un Haas.

El hecho de que en 2022 cambie el reglamento y la Fórmula 1 pueda dar un vuelco completamente sí que podría ser un escenario en el que Hamilton pudiera sentirse atraído por otro proyecto, por eso quizás podría estar pensando en ir año a año, en vez de comprometerse hasta el final de la temporada de 2023. Ahí se abren los paraguas que abarcan un regreso a McLaren, el nuevo proyecto de Aston Martin o, quién sabe, una escudería que pueda aparecer en el panorama la próxima temporada.

También podría ser un simple escenario de presión para Mercedes para que acepte sus pretensiones. Es evidente que el seis veces campeón del mundo quiere aprovechar el tirón mediático que está teniendo. Todas sus acciones incrementan el valor de su marca. Cada día se habla más de él y no solo en las secciones deportivas de los medios. Él lo sabe y también quiere que eso se note en el contrato que probablemente sea el preludio del día en el que le toque dar un paso atrás.

Todo depende de la motivación del inglés. Los nuevos cambios que se avecinan en la Fórmula 1 igualarán a priori todo, pero el hecho de que se retrasara todo un año por culpa del coronavirus ha dejado una franja de un año en la que ya hasta se rumorea sobre un posible tiempo sabático a sus 35 años.

