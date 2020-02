El recado de Agostini a Rossi: "Si no le molesta ser segundo, ¿para qué retirarse?"

Giacomo Agostini y Valentino Rossi siempre han mantenido una relación un tanto especial. Hay respeto, pero son habituales los recados del primero al segundo. Como ha hecho en una reciente entrevista a La Gazzetta dello Sport en la que habla una vez más sobre la posible retirada del '46' de la parrilla.

"Valentino, por lo que ha hecho en su carrera, se ha ganado el derecho a decidir lo que quiera. Yo sé que cuando empecé a ganar menos, empecé a pensar que quizá mi tiempo se estaba acabando. Me sentía mal, humillado leyendo en los periódicos que Agostini estaba acabado sólo porque había acabado segundo. Es una cosa personal. Yo lo pensaba así, pero si a otros no les molesta, ¿para qué retirarse?", dice Agostini poniendo en duda la competitividad de su compatriota.

Tiene mejores palabras para la marca Yamaha, que recientemente ha renovado a Maverick Viñales y ha atado a Fabio Quartararo para subirle al equipo oficial desde 2021: "Es increíble, pero campeones, grandes talentos, hay muy pocos. Y todos intentan lo más rápido posible acapararlos. Yamaha hizo golpes rápidos y fue valiente. Hoy, si te duermes, se los llevan. Una fábrica como Yamaha está obligada a pensar en el futuro".

Valentino Rossi, en Phillip Island Reuters

Futuro en Yamaha Petronas

Sobre la opción de ver a Rossi y Lorenzo compartiendo otra vez equipo en un satélite de Yamaha -Yamaha Petronas-, lo ve complicado: "Sería bonito, ¿no?, pero dado que hablamos de dos campeones, ambos deberían lograr resultados, demostrarlo regularmente",

Eso sí, ve bien que Rossi pase a ese equipo a partir de 2021: "Yamaha debe tener un gran reconocimiento por Valentino. Y Valentino por Yamaha. No creo que no le hayan consultado en todo este proceso. Lo más importante es tener la garantía de que Yamaha le de todo el apoyo técnico necesario, no quién será el patrocinador que pague el fichaje. Si Rossi tiene el mismo material que los pilotos del equipo oficial, entonces no veo ningún problema. Y no puedo imaginarme que Yamaha no le diera a Valentino las últimas mejoras", concluyó.

