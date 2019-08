Raikkonen confiesa haber bebido durante 16 días seguidos: "Ya no me siento tan bien"

Kimi Raikkonen es un piloto distinto a los demás que no suele aparecer mucho en los medios. Se mantiene más callado y apartado de las cámaras que el resto, pero en esta ocasión ha concedido una sorprendente entrevista a Motorsport.com donde ha querido hablar de detalles y anécdotas personales.

El piloto de Alfa Romeo publicó un libro donde contaba experiencias de su vida privada y entre ellas dedicaba una parte a hablar de su relación con el alcohol. De hecho, habló de cómo estuvo 16 días seguidos bebiendo, entre los Grandes Premios de Bahrein y Barcelona en 2013. Sobre este tema hizo unas declaraciones durante la entrevista.

"No podía recordarlo. La mitad de las cosas la gente tuvo que contármelas. Acabábamos de pasar por Europa y nos divertimos un poco. ¿Qué tiene de malo? No hay nada malo en ello. Eso era bastante normal y pasaba todo el tiempo. No fue la única vez que hice algo así, me divertí", afirmaba el finlandés, quien hace tiempo ya había manifestado que pilotaba mejor cuando salía a beber entre carreras.

Kimi Raikkonen

El piloto continuaba asegurando que no volvería a repetir la experiencia de 2013 y que ahora considera otros asuntos más importantes: "Después de 16 días bebiendo ya no me siento tan bien como antes. Hay otras cosas en la vida que son más importantes para mí".

La familia es más importante

"Ahora tengo una familia. Nada me estresa tan fácilmente. Mi vida hoy es más completa que antes. Pasar tiempo con los niños y la familia es más importante para mí", declaraba el que fuera campeón mundial de Fórmula 1 en 2007 con Ferrari acerca de cómo ha cambiado su vida al formar una familia.

Vuelta a la Fórmula 1

"Los rallies no son carrera en el sentido clásico. En los rallies no tienes un oponente directo, conduces contra el cronómetro. Cuando conduje en NASCAR, me di cuenta de lo mucho que aprecio el duelo directo contra otros pilotos. Pensé quizá sea bueno tener esto de vuelta más a menudo, así que me preguntaba si funcionaría de nuevo".

