Raikkonen: "Si os metéis en mi vida privada, me iré"

Kimi Raikkonen cumple su primera temporada en Alfa Romeo tras su periplo por Ferrari. Tras doce carreras disputadas, el piloto finlandés suma 31 puntos situándose en la octava posición. Sus mejores puestos fueron en Bahréin, Francia y Hungría.

Raikkonen que, muchas veces ha sido noticia fuera de las pistas, avisó al firmar con su escudería de ciertas cosas. El finlandés trazó una línea en la cual no podía pasar Alfa Romeo: nadie se podía meter en su vida privada.

"No he leído mi contrato porque me preocupa cero en lo que a mí respecta. Cuando hablamos por primera vez con Alfa Romeo les dije que si se quejaban de algo (de mi vida privada), ¡no seguiría más aquí! Hay muchas cosas peligrosas en la vida y uno, por supuesto, trata de tener cuidado, pero es suficiente hablar sobre el problema una vez que ha sucedido", comentó.

Kimi también hizo mención al nuevo reglamento que puede llevarse a cabo para 2021: "De una forma u otra, todos tienen una opinión sobre las reglas, pero no sé cuánto la tienen en cuenta. Sé que los pilotos quieren influir en las nuevas reglas a través de la GPDA (la asociación de pilotos) y, si me preguntan, les diré lo que pienso. ¡Ya veremos!".

