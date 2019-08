Red Bull avisa a Gasly: "No deberíamos estar luchando con Carlos Sainz"

Tras doce carreras disputadas ya del Mundial de Fórmula 1, Mercedes ocupa el primer puesto de la clasificación de constructores gracias a los 438 puntos cosechados por Hamilton (250) y Bottas (188). Ferrari ocupa la segunda plaza y Red Bull la tercera gracias, en gran parte, a Verstappen, ya que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, ha mostrado un nivel muy inferior respecto al del holandés.

Tras finalizar sexto en Hungría, por detrás de Carlos Sainz (McLaren) y por delante de Raikkonen (Alfa Romeo), la escudería austriaca se ha mostrado muy molesta con el papel de su piloto y más viendo como Verstappen luchaba por la victoria y cómo fue doblado por el holandés.

"El inicio de carrera de Gasly no fue bueno. Su primera vuelta no fue buena y no deberíamos estar luchando ni con los McLaren ni con los Alfa Romeo", explicó Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull.

Gasly ocupa el quinto puesto de la clasificación con 63 puntos, 118 menos que su compañero de equipo y cinco más que Carlos Sainz. Su mejor puesto tuvo lugar en Silverstone, cuando finalizó en cuarta posición.

"Necesitamos desesperadamente que luche con Mercedes y Ferrari. Nos hace daño no tener dos coches arriba", comentó un Horner que ve necesario pelear por el subcampeonato del Mundial de constructores junto a Ferrari.

