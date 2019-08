Carlos Sainz: "Es bueno y sano tener vacaciones, pero no me importaría seguir corriendo"

El español Carlos Sainz (McLaren), séptimo en el Mundial de Fórmula 1, con 48 puntos, manifestó a EFE este jueves en el circuito del Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría, el duodécimo del año, que "las vacaciones son buenas" pero que "no" le "importaría seguir corriendo" para aprovechar su buena racha.

Sainz, de 24 años, concluyó quinto el domingo en Hockenheim (Alemania), donde confirmó su condición de "mejor de entre el resto" ("best of the rest", en inglés) al ser el mejor clasificado de entre los pilotos que no militan en las tres escuderías con opciones a podio: Mercedes, Ferrari y Red Bull.

"La verdad es que me da un poco de pena que haya vacaciones después de esta carrera. cuando estás en un buen momento y llegan los resultados te gustaría mantener la racha, el 'momentum' como le dicen los ingleses; que quieres que siga", comentó a EFE el talentoso piloto madrileño este jueves en Hungría, donde la F1 echará el cierre por descanso estival europeo, antes de reanudar su periplo en el Viejo Continente en Spa-Francorchamps, que el 1 de septiembre albergará el Gran Premio de Bélgica, justo una semana antes de que Monza acoja el de Italia.

Vacaciones

"A mí no me importaría correr el próximo fin de semana", recalcó Sainz, que en las últimas cuatro carreras ha sido sexto en Francia, octavo en Austria, sexto en Silverstone (Inglaterra) y quinto en Alemania. "Creo que es bueno para todo el mundo tener tres semanas de vacaciones. Es sano y fundamental, pero a mí no me importaría seguir corriendo", comentó Sainz en el Hungaroring, donde este viernes arrancarán los entrenamientos libres para la duodécima de las 21 carreras que integran el Mundial.

El hijo del doble campeón del mundo español de rallys de igual nombre valoró estar a sólo siete puntos del sexto clasificado en el Mundial, el francés Pierre Gasly (Red Bull), pero comentó que esa clasificación puede no ser del todo realista. "Hemos visto lo fuertes que están los Red Bull, que ganan carreras; así que estar a siete puntos de uno quizá sea un poco raro, pero lo que me gusta más es la distancia que le llevo al resto", comentó Carlos.

Carlos Sainz REUTERS

"Esto es lo que mejor indica cómo ha ido la primera mitad de la temporada. Esos veinte puntos de margen es bastante. Indica que estamos haciendo un buen año y que estamos haciendo bien las cosas, sobre todo los domingos", opinó Carlos Sainz, que no le quiere dar más vueltas a la circunstancia de que el militaba en el organigrama de Red Bull (fue durante tres años piloto de Toro Rosso) y qué es lo que podría estar consiguiendo si tuviese ahora ese volante.

"No lo sé. Todo lo que sea elucubrar de esa manera mejor no gastar energía ni tiempo en pesarlo. Lo que sí que sé es que estoy en el mejor sitio en el que puedo estar ahora mismo, en un 'equipazo' como McLaren, en pleno periodo de recuperación. Eso me hace muchísima ilusión", comentó. "Sobre todo me hace ilusión ver el progreso que hay, la energía que hay; y lo bien que se están haciendo las cosas, sobre todo los domingos. Lo bien que me he adaptado al coche; lo bien que me llevo con todo el mundo y lo cómodo que estoy ahora", apuntó.

En racha

"La verdad es que llevo una buena racha. Desde Baku -la capital de Azerbaiyán- este año debo de ser uno de los pilotos más consistentes o constantes en conseguir puntos. El equipo también ayuda, obviamente, para que los domingos se den esas circunstancias", dijo. "Pero también ha habido remontadas, ha habido un poco de todo. Buenos sábados... un poco de todo. La confianza que tengo ahora mismo es importante intentar mantenerla y llevarla hasta la segunda mitad de año; y no relajarse", respondió a Sainz durante su encuentro con la prensa escrita española en el 'motorhome' de McLaren, en el que señaló qué espera del fin de semana.

"Aquí hay curvas lentas, que no son nuestro punto fuerte. Es un circuito lento, pero a la vez hemos traído cosas aquí que pueden ayudar en esa curva lenta. A ver si nos echan una mano esas cosas. Y si no, a esperar al domingo y a asegurarnos que el domingo cumplamos", comentó. Preguntado por EFE cuánto más de feliz es, en comparación con el Gran Premio de Hungría de hace justo un año, Sainz -que "no" ve factible arrebatarle el sexto final al Red Bull de Gasly- respondió, sin dudar: "Mucho más de lo que os imagináis".

