Honda frustra los planes de McLaren de cara a Indianápolis 2020

Los planes de McLaren se han visto frustrados por Honda. Hace unos días, Zak Brown mostraba el deseo de la marca de participar en Indianápolis 2020. Este martes Michael Andretti ha confirmado la oferta por parte del CEO de la escudería británica para unirse de cara a dicha competición.

No obstante, el expiloto ha confesado a Racer.com que las negociaciones no han salido adelante: "Por desgracia, no pudimos hacer que funcionara por su relación (de McLaren) con el constructor (Honda). Así que al final, no ha fructiferado".

Andretti también desveló que se trataba de una buena oferta: "Fue una oferta económicamente importante pero no había un compromiso firme, todo iba demasiado lento y nosotros teníamos que movernos... Tenemos una gran relación con Zak y McLaren. Si acaban con alguien distinto me van a matar porque hemos gastado mucho tiempo y esfuerzo para que esto ocurriera".

Alonso en la clasificación de las 500 Millas de Indianápolis

Por ello, el italiano se ha decantado por mantener la estructura actual. De esta manera, McLaren deberá dejar de lado esta opción y optar por Chevrolet. Además, no deberán perder más tiempo en las negociaciones ya que en marzo comenzará la próxima temporada y deberán estar preparados.

