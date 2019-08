El gran enfado de Valentino Rossi por decir que se retira: "Quien la dice más 'gorda' es mejor"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) criticó la noticias infundadas que se difundieron durante las tres semanas de vacaciones de que ha disfrutado el campeonato del mundo de MotoGP y en las que se rumoreaba sobre su inminente retirada de la competición.

"Parece que quien la dice más 'gorda' es mejor y en realidad dicen lo que te quieren oír decir, por eso no merece la pena explicar qué es lo que pasa, es lamentable que se piense en hacer una noticia que pueda generar más clicks, por eso Valentino se retira, así funcionan mejor los 'clicks', mejor que explicar la auténtica situación, porque interesa menos y eso que no creo que funcione así sólo conmigo, sino que es así en general", lamenta disgustado el campeón italiano.

Entre sonrisas, Valentino Rossi recalcó que no tiene "nada que decir al respecto", puesto que "no basta que alguien lance una noticia para que ésta sea auténtica, pero ha sido divertido escuchar todo lo que se ha dicho; son todo noticias infundadas, inventadas y yo continuaré compitiendo también el año próximo y eso no ha estado nunca en duda y creo que lo sabían incluso quienes lo han escrito".

Rossi traza un viraje seguido de Viñales, en los test de pretemporada en Sepang. MotoGP

El campeón italiano reconoció que no pueden "esperar al 2020, tenemos que concentrarnos en el 2019 por que todavía quedan diez carreras, que son muchísimas, y llegamos después de cuatro que han sido muy difíciles y en las que hemos sufrido, sobre todo porque esperábamos ser competitivos".

Busca mejorar

"El año pasado en esta parte del campeonato fuimos rápido e hicimos muy buenas carreras y por eso tenemos que hacerlo mejor para intentar dar el máximo y llegar mejor preparados al año próximo, pero para eso tenemos que pensar en ser veloces este año", incidió.

Rossi ha reconocido que no se encuentra bien con la moto pues no consigue ser tan rápido como el año pasado y que deben "mejorar, encontrar mejores sensaciones y ser más rápidos".

[Más información - Rossi: "Seguir adelante es un problema si no resolvemos la situación"]