Rossi: "Seguir adelante es un problema si no resolvemos la situación"

Valentino Rossi está viviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera como piloto y tras el desastre en Alemania habla de sus sensaciones durante una rueda de prensa. Se siente más viejo que el resto de sus compañeros, no entiende por qué es más lento que hace un año y, a pesar de que está centrado y motivado, tiene la sensación de que algo falla con su moto.

Uno de los asuntos que perturba al italiano es ser más lento que el año pasado. "Necesitamos encontrar el camino, encontrar nuestra moto. Si el domingo hubiera sido tan rápido como el año pasado, pero hubiera llegado octavo porque los otros hubieran dado un paso y estuvieran 27 segundos más rápidos, te dices: 'OK, igual se ha acabado. Es difícil'. Pero soy 28 segundos más lento que yo mismo del año pasado, no hace cinco años. Me siento bien, me siento concentrado, motivado, pero no tengo el 'toque' con la moto", explicaba.

También habló de cómo lleva estar tanto tiempo sin ganar y volvió al tema de que hace un año también era viejo y no entiende que ahora sea más lento. A pesar de ello, se mostró seguro y orgulloso de las 89 carreras ganadas hasta el momento.

"Yo he ganado 89 carreras en MotoGP, con lo que de todos modos, no está mal. Lo podré llevar si no gano más de 89. No nos rendimos. Es verdad que soy viejo, seguro. Pero el problema es que el año pasado ya era viejo. También hace cinco años ya lo era. No siento que en mi mente me haya rendido o que no esté concentrado o no tenga motivación suficiente al llegar a un fin de semana de carreras. Con lo que no veo razón para ser 27 segundos más lento que yo mismo hace un año. Por eso creo que podemos remontar. Es una situación difícil porque esperaba mucho de este fin de semana", reflexionaba el de Tavullia.

Rossi se plantea su futuro

"Soy el más viejo y por seis o siete años más viejo que el segundo más viejo. Hay cosas que sólo yo puedo sentir. Creo que cuando no tenga más ganas estará bastante claro. Pero todo depende de los resultados. Seguramente, si no logramos resolverlo, es un problema seguir adelante", expresaba el piloto.

A pesar de los malos resultados y no encontrarse cómodo con la moto, Rossi sigue con confianza en que la situación pueda mejorar. "También el año pasado era viejo y en estas cinco carreras hice cuatro podios. Hay otras cosas que no funcionan. La moto necesita otras cosas, con esta puesta a punto no me encuentro. Soy lento, pero debemos intentar volver a ser competitivos", aseguraba.

Por último, afirmaba que la decisión que tomó hace diez años de no retirarse fue la acertada. "Yo, en un momento concreto, tuve que decidir: o me retiro ganando o me gusta tanto correr que lo intentaré hasta que no tenga más ganas. Elegí la segunda hace ya diez años. Estoy contentísimo de esta elección porque me gusta mucho".

