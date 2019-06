Márquez: "Dependiendo de las circunstancias, no me interesa la victoria sí o sí en Barcelona"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se mostró contento, a pesar de ser segundo en los entrenamientos para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, por haber cumplido sus objetivos, que no eran otros que estar en primera línea de la formación de salida.

Superado por Fabio Quartararo, no se mostró muy preocupado por ello. "Si se intenta escapar Quartararo, de momento está lejos en el campeonato; no me interesa la victoria sí o sí, tengo que entender los distintos rendimientos, pero dependerá de la estrategia, a lo mejor tira delante y se puede escapar, a lo mejor no, o a lo mejor me ayuda a mí a juntarme con él y abrir hueco respecto a los demás, depende".

El piloto de Repsol Honda dijo que "no hay un claro favorito, no hay una moto más rápida que nosotros, el ritmo está muy similar y se va a diferenciar en dos partes la carrera; las diez primeras vueltas serán un tema y las catorce últimas será otra película por la degradación del neumático".

Márquez reconoció que "en algún momento estábamos sufriendo más de lo esperado, sobre todo esta mañana, cuando hemos puesto los neumáticos nuevos, pero sabía que tanto el ritmo como la velocidad estaban ahí, así que hemos optado por una estrategia diferente".

"Hemos usado neumáticos intermedios al principio y blandos al final pues no tenía claro cuál de los dos neumáticos iba bien y he visto que el blando iba mucho mejor; es una lástima que en la última vuelta haya fallado, pero lo cierto es que fallas porque vas al límite y ha habido un piloto que ha ido un pelín más rápido que nosotros, así que el objetivo de la primera línea está cumplido", explicó el piloto de Repsol.

Al referirse al percance con su compañero Jorge Lorenzo reconoció que le había pedido disculpas "porque estaba en medio de la curva tres y aunque la gente pueda decir que es un entrenamiento libre, era el tercero, en el que las últimas vueltas son como la calificación y me he enfadado tanto porque sabía que mi vuelta era muy justa para entrar en la Q2 directo y de hecho he entrado noveno, con la peor clasificación del año".

"Está claro que yo el año pasado estuve dos veces en medio de la pista y en las dos ocasiones me penalizaron y en Mugello ya me encontré a Mir, que nos tocamos y todo al final del FP3, aquí ha sido con Lorenzo; cuando lo haga yo se tendrá que juzgar a todos por igual, no hay diferencia", comentó crítico Márquez.

Y en cuanto a la carrera incidió Marc Márquez en que "va a ser crucial la elección del neumático trasero".

"Hay dos neumáticos que van bastante bien, el intermedio y el duro, pero intentaremos entender cosas esta tarde y creo que tanto las Yamaha, las Ducati como las Suzuki están todas ahí; de ritmo están Rins, Dovizioso, Rossi, Quartararo y Viñales, que creo que también estarán", aseguró convencido el líder del mundial.

Y, en cuanto al probable desarrollo de la carrera "dependerá de las primeras vueltas y de quién lidere, ya que si lidera uno rápido la carrera se irá estirando y si lidera uno que va lento, gestionando los neumáticos, la carrera será más en grupo y se llegará a unas últimas vueltas competidas hasta el final".

"Las únicas que yo creo que se pueden escapar un poquito en función de cómo esté la adherencia, serán las Yamaha ya que las otras están todas muy iguales", continuó Márquez.

