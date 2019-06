El jefe de McLaren cierra la puerta de la Fórmula 1 a Fernando Alonso

Fernando Alonso se encuentra disputando las 24 Horas de Le Mans ajeno a todos los rumores sobre su futuro. El piloto asturiano quiere ganar el Mundial de Resistencia (WEC) junto a Toyota para escribir un nuevo capítulo en su extensa trayectoria deportiva.

Tras su paso por McLaren sin ganar ningún campeonato de Fórmula 1, la escudería británica cuenta ahora en sus filas con Carlos Sainz y Lando Norris. Ambos pilotos han conseguido sumar 30 puntos en lo que va de temporada siendo el cuarto equipo en la clasificación por detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull y con dos puntos de ventaja sobre Renault.

Zak Brown habló sobre la posibilidad de que volviese Fernando Alonso y cerró totalmente las puertas al asturiano. "Deberíamos preguntarle a Chase Carey si podemos usar tres coches", comentó asegurando que no reemplazaría a ningún piloto para el regreso de Alonso.

"Tenemos contratos a largo plazo con nuestros pilotos actuales (Lando Norris y Carlos Sainz) y también estamos muy satisfechos con ellos. Afortunadamente, Fernando aún no ha llamado. Actualmente, no hay asientos disponibles. Nuestros pilotos actuales lo han hecho muy bien hasta el momento. Han logrado la Q3 en el 50 por ciento de los casos. Además, se llevan bien, así que no tengo por qué preocuparme cuando luchan entre ellos", comenta el CEO de la escudería de Woking.

Cuartos en la clasificación por equipos, Brown se muestra muy feliz de como ha empezado la temporada: "El equipo lo está haciendo muy bien, por esa razón somos cuartos. No tenemos el cuarto coche, sino más bien el sexto. Pero gracias a nuestras buenos 'pit stops', la estrategia y, por supuesto, nuestros pilotos, vamos bien. Además, otros equipos nos han ayudado al haber cometido errores. De todos modos, nuestro equipo de F1 ciertamente ha dado un paso adelante".

