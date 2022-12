Messi culmina su consagración como gran leyenda del fútbol al ganar el Mundial de Qatar

Leo Messi puso la tercera estrella a la camiseta albiceleste de Argentina. Lo hizo tras una final épica, eterna e inolvidable. A pesar de su doblete, Francia logró llevar el duelo hasta los penaltis gracias a un hat-trick de un descomunal Kylian Mbappé. Sin embargo, era el día, el partido, el gol y el Mundial de Messi. Estaba escrito, pero tuvo que ser Emiliano Martínez el que acabara por poner el punto y final a esta historia con su parada a Coman en la tanda desde los once metros.

A la quinta fue la vencida para Messi. Sus cuatro participaciones anteriores en la Copa del Mundo habían terminado en fracaso, aunque especialmente dolorosa fue la final perdida contra Alemania en la prórroga en 2014. Este Mundial pone a Messi, como mínimo, a la altura de Diego Armando Maradona. Además, Leo completa su póker de títulos con Argentina: JJOO, Copa América, Finalísima y... Mundial.

Siempre existirá el debate sobre quién es el mejor jugador de la Historia y ahora, al menos, nadie podrá descartar a Messi por no haber ganado nunca una Copa del Mundo. A sus 35 años logró su gran sueño. Ese mismo que no pudo lograr con Maradona como seleccionador en 2010, pero que sí alcanzó en el primer Mundial tras la muerte de 'El Pelusa'. "Sabía que Diego me la iba a regalar", afirmó Messi. Y es que Maradona estuvo en la cabeza y en el corazón de todos los argentinos mientras disputaban la final contra Francia.

La intensidad de Argentina lanzó al equipo de Scaloni y sonrojó a una versión desconocida de la selección de Deschamps. Di María fue el hombre del encuentro en esa primera parte. 'El Fideo' provocó el penalti que transformó Messi y puso la rúbrica a la mejor jugada colectiva del Mundial para poner a La Albiceleste 2-0.

La historia de Messi no puede entenderse sin Ángel Di María, su mejor escudero. El ex del Real Madrid ha marcado en todas las finales ganadas por Messi con Argentina. Hizo el único tanto ante Nigeria en los JJOO de 2008, también anotó a Brasil el gol de la victoria en la Copa América de 2021 y este mismo año fue uno de los goleadores a Italia en la Finalísima.

El encuentro fue plácido para Argentina hasta que un penalti de Otamendi a Kolo Muani en el minuto 80 despertó a Francia y, sobre todo, a Mbappé. El compañero de Messi en el PSG metió el penalti y unos segundos después empató la final con un gran disparo para desesperación de los de Scaloni.

En la prórroga volvió a aparecer Messi para firmar su doblete y poner por delante a Argentina de nuevo. Sin embargo, otro penalti, esta vez por mano de Montiel, sirvió para que Mbappé pusiera el 3-3 y lograra un hat-trick para la Historia. El francés se convertía así en el segundo futbolista en lograr tres goles en una final tras el inglés Hurst en 1966.

La conocida estadística de los Expected Goals, que muestra los goles esperados por uno y otro equipo en función de la claridad de sus oportunidades, situaba a Argentina por encima de Francia. La Albiceleste acabó los 120 minutos con un 3,34 xG (goles esperados) y la selección gala con un 2,24 xG. Es decir, la efectividad de Mbappé llevó a los de Deschamps a igualar la superioridad de Argentina en cuanto a ocasiones.

Las estrellas decidieron en esta ocasión ser los primeros de sus respectivos equipos desde los once metros. Mbappé y Messi no fallaron. La tanda de penaltis tampoco cumplió con la regla que dice que el que lanza primero gana. 'Dibu' Martínez paró el penalti a Coman y Tchouaméni tiró el suyo fuera. La gloria fue para Montiel que metió el cuarto de Argentina para bordar la tercera estrella en el pecho y convertir en una de las más grandes leyendas del deporte a Lionel Andrés Messi Cuccittini.

El Mundial de Messi pasará a la Historia como el de Maradona en México 1986. El '10' ha sido el líder, el corazón y el fútbol de Argentina. En el campo ha dado un paso atrás para retroceder su posición y ser más importante en la creación de juego y menos en el área. Allí es donde Scaloni convirtió al joven Julián Álvarez en el compañero perfecto para Leo. En cambio, en el vestuario Messi dio un paso adelante y hasta mostró su versión más 'canchera' como se pudo ver en las tanganas con Países Bajos.

Messi fue 'maradoniano' en este Mundial. Tuvo la magia de Diego, como en el tercer gol a Croacia en las semifinales, y también la garra de 'El Pelusa' en cada enfrentamiento con el rival. De sus siete goles, cuatro fueron de penalti. El '10' estuvo perfecto desde los once metros, ya que a esos tantos hay que sumarles los dos logrados en las tandas ante Países Bajos y Francia. La presión no pudo con Leo.

La mejor versión de un jugador en un Mundial seguirá siendo la de Maradona en México '86 a pesar del gran torneo realizado por Messi. Diego marcó dos goles menos, cinco en total, pero dio dos asistencias más -cinco por las tres de Leo-, recibió más del doble de faltas -53 a 22-, casi cuadriplicó los regates realizados -53 a 15-, creó también más ocasiones -27 a 18- y realizó más tiros a porterías -26 a 18-.

Eso sí, Messi le aguanta la comparación en un fútbol moderno muy diferente al de la década de los 80 y le supera si se analiza solo el palmarés logrado por ambos jugadores durante sus carreras. 'La Pulga' también ha batido récords en Qatar al ser el que más Mundiales ha disputado con cinco, el que más partidos ha jugado con 26 y el que más goles ha conseguido con Argentina con 13. Messi es leyenda y es historia.

De hecho, Leo es el único jugador en la Historia que ha marcado desde octavos hasta la final en todos los partidos. Un hito que será muy difícil de igualar en un futuro y que le aúpa a los altares del fútbol con este Mundial de Qatar 2022 que se ha convertido en su gran obra de arte.

Messi completa con el Mundial su extenso palmarés: una Copa de América, una Finalísima, una medalla de oro en los JJOO de Pekín 2008, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España y una Ligue-1.

40 títulos entre clubes y selecciones a los que se suman sus 7 Balones de Oro, 6 Botas de Oro, 8 Pichichis de LaLiga... entre otras muchas distinciones individuales. Lejos queda Diego Armando aquí, ya que Maradona 'solo' levantó 11 títulos: un Mundial, una Copa Artemio Franchi (ahora llamada Finalísima), una Copa de la UEFA, dos Serie A, una Copa de la UEFA, una Coppa, una Supercopa de Italia, una Copa del Rey, una Copa de La Liga, una Supercopa de España y un Campeonato Metropolitano.

La carrera de Messi ha sido más larga y exitosa que la Maradona, aunque le faltaba el Mundial para ganarse de una vez por todas un sitio en el corazón de Argentina junto 'al Diego'. Ahora ya lo tiene para la eternidad y su figura se agranda al bordar una nueva estrella en el pecho de La Albiceleste 36 años después de México '86.

La Argentina llora por Leo. Por el fútbol. Por el Mundial. Por la tercera estrella. Por la ausencia de Diego. Por ser la patria de Messi y Maradona.

