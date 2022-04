La FIFA, ante el penúltimo favor a Ucrania por la invasión rusa: la opción de asegurarse el Mundial 2026

Ucrania y Escocia pelearán por un puesto en la repesca del Mundial de Qatar 2022. Quien gane de estas dos selecciones se verá las caras con Gales. Y de ese segundo encuentro saldrá, esta vez sí, el clasificado para el grupo B del torneo de selecciones. El duelo ha sido reprogramado por la FIFA para el 1 de junio, pero ya hay voces que reclaman que Ucrania no dispute esta eliminatoria por no estar en condiciones de hacerlo.

La selección ucraniana, cabe recordar, tiene a parte de su plantilla luchando o sobreviviendo en la guerra contra Rusia. Una situación que comenzó a finales de febrero y que se desconoce cuándo acabará. La invasión de las tropas de Vladimir Putin sigue su curso y el deporte continúa completamente paralizado en el país. Así las cosas, y en base a los datos que se tienen, se cuenta con que 26 jugadores están todavía en territorio nacional sin poder prepararse para competir en la élite futbolística.

La situación para esos 26 jugadores no es sencilla. Especialmente porque no hay una fecha prevista para que la normalidad regrese a Ucrania. Mientras ellos intentan enrolarse en las giras preparatorias de los principales clubes del país, los 11 jugadores de la selección que compiten en el extranjero mantienen una vida lo más normal posible sin olvidar a sus compatriotas.

Yarmolenko celebra su gol ante Macedonia REUTERS

Las condiciones no son nada sencillas. Tampoco si la batalla en Ucrania acaba en el próximo mes y medio. Por ello, hay voces en Escocia que ya han reclamado que la FIFA tome cartas en el asunto dejando a Ucrania sin Mundial y regalándole la clasificación para la edición del 2026. Una idea que hasta que no lleguen los días previos al Mundial no se puede descartar y que, a la vista de las inclemencias bélicas vividas por los ucranianos, no generaría un rechazo entre las federaciones.

Voces en Escocia

La postura oficial de la selección escocesa ha sido la de disputar el partido. Es una forma de mantener el mérito deportivo hasta el último instante. "Hemos sido consistentes en todo momento en que posponer el empate original era lo correcto y lo único que se podía hacer. Esperamos recibir a Ucrania en Hampden Park en junio", aseguró tras conocer la fecha el presidente de la federación escocesa.

Sin embargo, hay leyendas en el país que hablan de una propuesta diferente. Kenny Dalglish, exjugador, ha sido protagonista en los medios del país al pedir un cambio de planes: dejar a Escocia luchando contra Gales en la repesca y regalar a Ucrania la clasificación para el Mundial 2026. Según ha explicado, es el mejor escenario para evitar que los ucranianos jueguen un partido en condiciones poco igualitarias.

"La mayoría de la plantilla no juega allí. Están jugando en otro lugar, pero todavía tienen familias allí que se han visto muy afectadas por eso. Creo que es injusto ponerlos bajo presión de cualquier manera o forma", ha indicado en los medios nacionales. Su propuesta no se puede descartar, pues desde FIFA y UEFA vienen recalcando que ningún escenario se debe cerrar ante la incertidumbre que existe.

Los otros favores de la FIFA

FIFA y UEFA no se han quedado inmóviles con la invasión rusa de Ucrania. Por ello, desde los primeros días en los que estalló el conflicto se empezaron a alinear contra Rusia y sus movimientos. Las medidas tomadas fueron similares a las de otras instituciones y se acabó expulsando a clubes y selecciones rusas de las competiciones internacionales. Es decir, un nuevo gesto a favor de Ucrania no sorprendería y sería comprensible por gran parte de las federaciones rivales.

Además del aplazamiento de esta eliminatoria o de la expulsión de los clubes rusos, la FIFA también ha llegado a modificar parte de sus reglamentos para defender la carrera profesional de futbolistas ucranianos o extranjeros que se encontraban en el país. Entre otras decisiones, el organismo que preside Gianni Infantino decidió dar libertad a los jugadores para fichar, sin compensación alguna, por un club de fuera de Ucrania hasta el final de la actual temporada.

Una medida de la que han sacado provecho tanto clubes como jugadores, que pese a las complicaciones que se viven en el territorio ucraniano han podido continuar con su carrera en otra liga. Una vez concluya la temporada está por ver si la medida se extiende, pues todo dependerá de cuándo acabe el conflicto bélico iniciado por Rusia.

