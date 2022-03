Gianni Infantino ofrece el fútbol como vía para unir a Rusia y Ucrania: "Paren la guerra y estaremos ahí"

La FIFA ha celebrado su 72 Congreso en la ciudad de Doha, donde este viernes se va a celebrar el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2022 que se disputará a finales de año. Los meses de noviembre y diciembre serán testigos del torneo más esperado y su presidente, Gianni Infantino, espera que para entonces el conflicto entre Rusia y Ucrania haya terminado ya.

En su discurso de más de una hora, el máximo dirigente de la Federación Internacional abordó varios temas de actualidad y uno de ellos fue la situación que atraviesan los dos estados inmersos en la guerra. Una situación que lamenta especialmente después de haber pasado por unos años de pandemia tras la aparición de la Covid-19.

"Vivimos una pandemia y sucesos terribles. Tres años después podemos reunirnos. El fútbol no ha parado, pero siempre pensando en la salud. Ahora nos azota una guerra como otros conflictos en muchas partes del mundo".

"Creo en el poder del fútbol, pero no somos tan ingenuos como para pensar que podemos solucionar todo. La última final del Mundial fue en Rusia, mi última Champions como UEFA fue en Kiev, pero no resolvieron los problemas de la región. Una vez que termine el conflicto, el fútbol podrá hacer esa pequeña contribución para unir. Paren la guerra, por favor, y el fútbol estará ahí".

Transparencia y Mundial bienal

Infantino avanzó en su discurso para abordar otros temas como la limpieza en sus cuentas que afirma haber conseguido durante su mandato: "El segundo de los temas es que pese a los momentos tan complicados, hay que seguir adelante y mirar a los estatutos de la FIFA. Nuestro primer objetivo es el del desarrollo del fútbol. Estamos bien en lo económico, consiguiendo más dinero del proyectado. La gobernanza de la FIFA es la correcta, tal y como ha demostrado la fiscalía de Estados Unidos. Confían en nosotros. Ya no es una organización tóxica. Invertimos en el fútbol. El dinero ya no desaparece. No queremos tramposos en el fútbol".

Y por último, habló sobre la famosa propuesta de una Copa Mundial de fútbol cada dos años, sobre lo que afirma ahora que solo han presentado el plan de viabilidad de la misma y que no han impuesto nada ya que consideran que es un cambio complicado de llevar a cabo. Aun así, no pierde la esperanza de conseguirlo.

"Tenemos que organizar competiciones propias, para todos, hombres, mujeres, niños... todo el mundo debe tener esperanza. La FIFA no ha propuesto un Mundial cada dos años y sí estudiar la viabilidad de llevar a cabo un Mundial cada dos años. Ahora viene el consenso con los clubes, las Ligas, los futbolistas... Trabajamos juntos, grandes y pequeños, respetando la pirámide del fútbol".

"El fútbol no se debería reducir a un Mundial. También está el fútbol femenino, cuyo Mundial va a atraer a mil millones de aficionados. Los juveniles, que deberían jugar un Mundial cada año para que no se pierdan generaciones. Para ello estamos desarrollando el programa talento con Wenger a la cabeza".

