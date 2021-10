Guardiola y su despedida a Steve Bruce: "Me trató muy bien cuando llegué de otro país como Cataluña"

Pep Guardiola vive rodeado siempre de la polémica. El técnico del Manchester City disfruta siendo el centro de atención y por eso no rehuye esa particular forma de dar que hablar. Siempre que puede, aunque no venga el caso, deja alguno de sus cometarios que tanto furor generan después.

Su andadura por la Premier League está siendo un manual de continuas salidas de tono. Mientras que en Alemania permaneció de una forma más relajada tras su periplo en el Barça, en Inglaterra ha encontrado su hábitat natural para soltar este tipo de comentarios.

En su último mensaje controvertido ha metido al pobre Steve Bruce de por medio. El técnico ha sido cesado, como era de esperar, del Newcastle, que comienza un nuevo proyecto tras la llegada del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. Las 'urracas' han pasado a ser el equipo más rico del mundo y como tal inician una nueva aventura.

Steve Bruce, entrenador del Newcastle

Lógicamente, en esa transformación de club que paga millonadas por grandes jugadores y que buscará un gran éxito más pronto que tarde, un perfil de entrenador como Steve Bruce, que tenía al equipo en decenso, no encajaba. Era cuestión de tiempo que sus días en St James Park tocaran a su fin y así ha terminado siendo.

El entrenador ha sido despedido y ha recibido una defensa muy particular, la de otro entrenador que forma parte de un proyecto mastodóntico como es el del Manchester City. Guardiola, el defensor de la fortuna de los Emiratos Árabes Unidos con la que cada verano se destroza el mercado de fichajes, saca ahora la cara por Bruce, quien siempre le trató de una manera especial desde su llegada.

El mensaje de Guardiola

Hasta ahí, el mensaje de Guardiola, aunque dentro de su cinismo habitual, podría ser hasta lícito. Lo que pocos han entendido es su reivindicación política para dar su particular adiós a Steve. Las críticas se han cebado con el técnico catalán después de su poco sorpredente mensaje sobre Cataluña y España.

"Para mí, Steve Bruce es un excelente caballero. Siempre me trató muy bien cuando llegué desde Cataluña, de otro país". Una frase que ha corrido como la pólvora y que ha generado una enorme controversia, ya que casi nadie entiende a qué venía ese tipo de mensaje en mitad de una bonita despedida a un técnico como Steve Bruce, que no lo debe estar pasando nada bien después de haber recibido esta patada del nuevo proyecto del Newcastle.

Guardiola continuó con su mensaje y terminó de argumentar el mal trato que reciben en ocasiones los entrenadores dándole un palo tremendo a la sociedad en general, algo que también ha generado una cierta sorpresa: "Le deseo lo mejor. Le pediría que no preste demasiada atención a los comentarios porque ya sabe que son basura. A veces a los entrenadores se nos trata como lo peor de lo peor, pero es un reflejo de la sociedad actual donde cualquiera puede decir cosas terribles en sus redes sociales". Parece que a Pep se le ha ido la mano o no ha sabido medir su mensaje.

