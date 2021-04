"Deberías haberlo hecho bien la primera vez que intentaste suicidarte"

La historia de David Cox es una de las más tristes y más graves que se recuerdan en la historia del fútbol, al menos en los últimos años. Se trata de un futbolista con problemas mentales que ha tenido que retirarse tras los intolerables ataques que ha recibido durante su carrera después de haber intentado suicidarse en varias ocasiones.

David Cox es un jugador de los Albion Rovers de la Scottish League Two y en su último partido ha sido víctima de uno de los insultos y ataques más vergonzosos que se recuerdan. Fue en el encuentro contra el Stenhousemuir cuando fue víctima de abuso verbal Jonathan Tiffoney tras una pequeña discusión entre ambos. Tras eso, Cox quedó destrozado a pesar de que sus problemas son públicos y han sido contados por él mismo con cierta normalidad.

Tal y como ha informado la BBC, David Cox decidió abandonar el partido contra el Stenhousemuir en el descanso tras los insultos recibidos por parte de Tiffoney. No es la primera vez que David sufre este tipo de abusos en el terreno de juego, algo que siempre ha denunciado, pero esta vez parecen haber ido demasiado lejos.

El propio jugador del Albion Rovers ha decidido contar públicamente cómo se produjo su último incidente, el cual es de una gravedad extrema: "La segunda mitad acababa de comenzar y me fui del estadio. No estaba jugando esta noche, estaba en el banquillo. Uno de los jugadores del Stenhousemuir, con el que estábamos teniendo una pequeña discusión, decidió atacarme por mi salud mental. Me dijo que debería haberlo hecho bien la primera vez que intenté suicidarme".

Balón de fútbol. Jack Monach Unsplash

Este fue el terrible ataque que sufrió David Cox, algo que pocas veces se ha visto sobre un terreno de juego, haciendo un arma arrojadiza de la enfermedad mental de una persona y frivolizando de esa forma con un asunto tan duro como es el suicidio. Ante esta situación, David ha admitido que no le quedó otra que irse del partido.

"Algunas personas pueden pensar que no es gran cosa, pero estoy harto de escucharlo. No me pagan lo suficiente por eso. Si me hubieran sacado a jugar, probablemente le habría roto las piernas deliberadamente. Traté de hablar con los árbitros al respecto, pero no quisieron saber nada porque no lo escucharon".

La decisión de Cox

Sin embargo, esta no ha sido la última gran decisión que ha tomado David en las últimas horas, ya que tras este ataque gravísimo que parece que quedará impune ha decidido poner punto y final a su carrera profesional y abandonar el fútbol para que este tipo de situaciones no se repitan, no le sigan persiguiendo y no le pongan más al límite de su inestabilidad. Cox se ha sentido muy solo durante todo este tiempo como le pasó con los árbitros del partido frente al Stenhousmuir.

"Voy a hacer algo al respecto: dejar el fútbol. Ya terminé. Si no, sigo jugando y voy a golpear a alguien, lo cual no es bueno y acabaré yo siendo el malo". Por su parte, su club, que ya conoce evidentemente la noticia, ha querido apoyarle con un comunicado en el que asegura que se está hablando de un "incidente imperdonable que no debe ser minimizado". Por su parte, el equipo del presunto agresor ha comunicado que está investigando lo sucedido: "Si bien aceptamos que se pueden decir cosas durante un partido, creemos que las acusaciones son lo suficientemente serias como para merecer una investigación más detallada".

