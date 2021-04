Lukas Podolski ataca duramente a Metzelder tras su escándalo: "Habrá más niños en peligro"

El escándalo en el que se ha visto envuelto Christoph Metzelder con la distribución de pornografía infantil a través de su teléfono móvil ha sacudido los cimientos del fútbol alemán ya que muchos se han quedado sorprendidos tras lo sucedido en el caso y tras la confesión del exdefensa de la selección alemana.

Futbolistas y exfutbolistas que fueron compañeros, amigos y rivales de Metzelder no se pueden creer que una persona a la que tuvieron tan cerca haya cometido semejante barbaridad y que haya estado callada durante tanto tiempo. Sin embargo, el caso ha avanzado ya de forma imparable hasta obtener la confesión del exjugador que saltó a la fama en el Borussia Dortmund.

Los últimos avances del caso, además de la confesión del exjugador que ya ha pedido perdón por su reprobable y casi imperdonable conducta, han sido la condena impuesta de diez meses de libertad condicional por distribución de pornografía infantil a través de su teléfono móvil. Ha sido precisamente este punto el que más controversia ha suscitado.

Christoph Metzelder Reuters

Muchos consideran insultante e irrisoria una condena así teniendo en cuenta la gravedad del asunto y sospechan que el hecho de que Metzelder haya sido una persona pública y que haya tenido fama como jugador de fútbol ha podido ayudar a que la condena sea extremadamente liviana.

Uno de los más ofendidos por la situación ha sido un excompañero suyo en la selección como Lukas Podolski. Quien también fuera rival suyo en los míticos Borussia Dortmund contra Bayern Múnich en la Bundesliga, ha cargado sin piedad hasta en dos ocasiones fruto de la indignación que ha sentido al conocer la condena. Y no ha sido fruto de un calentón, ya que ha arremetido contra el exdefensa hasta en dos ocasiones.

Podolski pasa al ataque

Primero fue a través de sus redes sociales donde calificó de "asqueroso" lo que había hecho su compañero y lo benévola que estaba siendo la justicia con él. Sin embargo, más tarde, el diario alemán Bild le ha dado la oportunidad de quedarse a gusto y de repartir con todas las de ley contra uno de los centrales que estaba llamado a dominar el fútbol europeo y que ha tenido un final lamentable.

Metzelder tras su juicio en Dusseldorf Reuters

"El castigo no hace justicia. No entiendo la sentencia de diez meses de libertad condicional. Algo así debería ser castigado con más severidad. Incluso una confesión parcial no debería ser suficiente cuando se trata de pornografía infantil. No hay efecto disuasorio. Cualquiera que atente contra los niños debería ser castigado con todo el peso de la ley. De esta forma, habrá más niños en peligro. Al igual que sus padres y sus familias. El castigo no hace justicia al daño".

Esta ha sido la queja pública de Lukas Podolski contra su excompañero Christoph Metzelder quien ha confesado poseer y distribuir hasta 18 imágenes de pornografía infantil a través de su teléfono móvil en uno de los mayores escándalos del fútbol y del deporte alemán en los últimos años y que ha dejado multitud de críticas por la débil condena impuesta contra el exjugador.

