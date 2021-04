Koeman, sancionado dos partidos: no estará en el banquillo contra el Valencia y el Atlético

Ronald Koeman ha sido castigado con dos partidos de sanción por parte del Comité de Competición de la Federación (RFEF). El motivo es la expulsión por roja directa que vio este jueves durante el Barça - Granada (1-2) en el minuto 66. Se dirigió al cuarto árbitro (Luis Collado López) con la expresión: "Vaya personaje", según reflejó en el acta el árbitro Pablo González Fuertes.

El Barça pierde a Koeman para dos partidos en los que se jugará La Liga contra el Valencia y el Atlético de Madrid. El técnico holandés no estará en Mestalla ni en el Camp Nou en el banquillo para dirigir a su equipo, aunque sí que se desplazará a Valencia al igual que verá el partido contra los de Simeone desde la grada.

En el acta del partido, el arbitro detalla la expulsión del entrenador del Barcelona: "En el minuto 66 el técnico Ronald Koeman fue expulsado por el siguiente motivo: Tras haber sido advertido por sus observaciones, se dirigió nuevamente al cuarto árbitro en los siguientes términos: "Vaya personaje"".

Koeman dando indicaciones en la banda al Barça La Liga

A partir de entonces, Koeman dirigió el partido en continuo contacto por móvil con su ayudante, Alfred Schreuder. El Barcelona perdió 1-2 ante el Granada y la posibilidad de auparse al liderato.

Defensa de Koeman

"No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto. Que me diga cuáles son las palabras que he usado, ninguna de ellas ha sido fea", explicó el técnico neerlandés tras el encuentro.

[Más información: La reivindicación de Zidane: "¿Qué milagro? Aquí hay mucho trabajo"]