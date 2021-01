Guardiola, acorralado por las críticas tras su defensa a Mendy y su fiesta ilegal en Nochevieja

Los censurables actos del jugador del Manchester City Benjamin Mendy en la primera noche del año 2021 siguen dando de qué hablar. El lateral izquierdo del equipo de Pep Guardiola quiso despedir el 2020 y dar la bienvenida al nuevo año con una gran fiesta cuando toda Inglaterra se encuentra bajo fuertes restricciones a causa de la pandemia.

Está claro que la decisión tomada por Mendy de organizar en una fiesta en una fecha tan especial no ha sido la más acertada desde el punto de vista de su imagen, teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país británico, pero también desde el punto de vista de su propia seguridad, ya que el conjunto del Etihad ha sido uno de los más castigados por la pandemia con varios positivos registrados en las últimas fechas.

La fiesta de Mendy no fue especialmente multitudinaria, pero sí se saltó las normas de protección establecidas en el país y que pusieron en riesgo su situación personal. Junto al jugador del Manchester City estuvieron su novia, su sobrina y su sobrino, los cuales viven con él, pero también un amigo de su novia y su pareja, además del chef que cocinó para ellos. Algo totalmente innecesario teniendo en cuenta la situación que se vive en todo el mundo, pero especialmente en el Reino Unido, que está siendo muy castigado por la crueldad de la Covid-19.

Bernardo Silva y Benjamin Mendy en un entrenamiento. Foto Twitter (@BernardoCSilva)

Donde no parece haber molestado mucho la reunión organizada por Benjamin Mendy ha sido en su propio club, especialmente en el cuerpo técnico, donde su principal representante, Pep Guardiola, ha querido defender la intención y la integridad de su jugador, algo que ha sido muy criticado ya que no había necesidad alguna de posicionarse al lado de un jugador que se ha equivocado con un tema muy peligroso y que ha estado a la vista de todos.

La defensa de Pep

"Benjamin ya tuvo Covid en el pasado, ha pasado test todos los días como todos los demás. Se ha explicado, sabe lo que ha hecho y aprenderá en el futuro. Es parte del grupo, es uno de los muchachos más queridos en nuestro grupo. En la grada hoy fue el jugador más activo. Es un tipo especial para nosotros y tiene un corazón increíble".

De esta forma, Guardiola ha dado la cara y ha defendido a un jugador que cuenta con el cariño de todo el vestuario por su extrovertida personalidad, aunque eso no evita para que pueda ser reprendido ante errores tan graves como el cometido para despedir el año. Mendy es un personaje muy querido dentro del vestuario desde su llegada y, especialmente, desde que fue capaz de superar un grave problema de rodilla al poco de su fichaje, lo que le hizo pasar mucho tiempo con miembros del club como médicos o fisios en las instalaciones del City.

Pep Guardiola, durante un partido del Manchester City EFE

"Me gustaría ver cuántas personas ahora lo juzgarán y ver las intenciones que tienen. Me gustaría saber cuántas personas hicieron esto en Año Nuevo, pero normalmente en esta sociedad juzgamos a los demás cuando primero debemos juzgarnos a nosotros mismos. No lo estoy justificando, rompió las reglas. Pero no le des demasiadas lecciones a los demás", afirmaba en claro tono de enfado Guardiola.

Estas palabras han sentado muy mal a los aficionados al fútbol inglés y a la sociedad británica en general, por lo que las críticas en las redes sociales no se han hecho esperar. Muchos han criticado duramente a Guardiola hasta acorralar sus argumentos con frases como "es una vergüenza", "qué manera de defender lo indefendible" o "vergonzoso, el club debería poner multas cuando los jugadores infrinjan descaradamente las reglas, es la única forma en que realmente aprenderán".

