El Camp Nou olvida a Bartomeu y se centra en el 1-O: "SOS Democracia"

D. C.

Es un estadio de fútbol pero hace ya años que el Camp Nou es otro lugar más de reivindicación de la independencia de Cataluña. Así lo quiso siempre el Barcelona, que permite y fomenta todas las pancartas que apoyan el movimiento rupturista.

En el duelo de Champions ante la Juventus, un solo día después de la Diada y a pocos días del referéndum ilegal del 1-O, dos grandes pancartas se pudieron ver en el Camp Nou, perfectamente localizadas y puestas en los lugares de mayor visión del estadio.

Al salir los jugadores del túnel de vestuarios, y en el momento en el que los futbolistas escuchaban el himno de la Champions, a los dos lados de la grada principal de Camp Nou aparecieron las dos pancartas gigantes. A un lado, "SOS democràcia". Al otro, "Welcome to the Catalan Republic".

Ya sancionados en otra ocasiones por la UEFA, que prohíbe mensajes políticos en sus competiciones, la colocación de las pancartas es otro hecho promovido por el FC Barcelona como club, que en los últimos años ha demostrado estar entre las instituciones que apoyan la celebración de un referéndum en Cataluña.