La pesadilla de Mbappé a un mes de El Clásico: otra lesión en la rodilla que complica más todavía los planes de Mourinho

Kylian Mbappé estará en Valdebebas para someterse este sábado a más exámenes médicos tras lesionarse la rodilla izquierda en la victoria de Francia ante Turquía (0-1). El delantero se hizo daño al marcar el único gol del encuentro, intentó seguir jugando y acabó sustituido.

Zinedine Zidane, en su debut como seleccionador francés, advirtió después del partido: "Para Kylian, por desgracia, no tiene muy buena pinta. Ha sentido dolor en la rodilla. No vamos a correr ningún riesgo con él".

La Federación Francesa confirmó poco después una "lesión tendinosa" y anunció que el futbolista abandonaría la concentración para tratarse en Madrid.

La inquietud en el Real Madrid tiene una fecha señalada: el 25 de octubre, cuando visitará al Barcelona en El Clásico. Queda un mes para ese encuentro y, por ahora, no hay un plazo de baja.

Francia ha descartado a Mbappé para el resto de sus compromisos internacionales, pero ni la federación ni el club blanco han precisado qué tendón está afectado o la gravedad de la lesión. Las pruebas previstas para hoy deberán aclarar su alcance antes de poder valorar si llegará al partido del Camp Nou.

Mbappé marcó en el minuto 54, con un disparo de la pierna derecha, y mostró gestos de dolor inmediatamente después. Trató de continuar, pero Désiré Doué entró en su lugar pocos minutos más tarde. Zidane explicó que el atacante había sufrido una hiperextensión de la rodilla durante la acción y apuntó a la necesidad de nuevas pruebas: "Esperamos que no sea demasiado grave, pero en este momento es mejor ser prudentes".

El comunicado posterior de la selección fue más concreto sobre el tipo de daño: "En su disparo victorioso, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y volverá a Madrid para tratarse".

Tres meses sin continuidad física

La preocupación no nace solo de la proximidad de El Clásico. Esa misma rodilla izquierda condicionó a Mbappé entre diciembre y marzo del curso pasado. Fueron cerca de tres meses de molestias: alternó partidos disputados, descansos y dos períodos en los que tuvo que detenerse.

Mbappé tuvo problemas en la rodilla izquierda durante la segunda mitad de la temporada 2025/26 EFE

El Real Madrid diagnosticó oficialmente un esguince el 31 de diciembre y volvió a confirmarlo en un parte del 2 de marzo, cuando informó de que el jugador seguía un tratamiento conservador.

Los problemas comenzaron tras el encuentro de Liga contra el Celta, disputado el 7 de diciembre. Mbappé no participó tres días después frente al Manchester City en la Champions, pero regresó a la competición y jugó los últimos compromisos del año con molestias.

El diagnóstico de esguince llegó al cerrarse diciembre. Ya en enero, se perdió el partido liguero contra el Betis y la semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid. Reapareció el día 11, en la final contra el Barcelona, con una participación breve, y tampoco jugó la siguiente eliminatoria de Copa frente al Albacete.

Aquella reaparición no puso fin al problema. El francés volvió a encadenar encuentros durante enero y febrero, pero la rodilla seguía exigiendo precauciones. Después de jugar contra Osasuna el 21 de febrero, paró de nuevo.

Faltó a la vuelta europea frente al Benfica, a los partidos de Liga contra Getafe y Celta y a la ida de los octavos de Champions contra el Manchester City. Regresó el 17 de marzo, en la vuelta de esa eliminatoria, tras unas tres semanas y media sin competir.

Ese historial explica la alarma, pero no permite hablar todavía de una recaída. La lesión del curso pasado fue descrita como un esguince; la detectada ahora por Francia es tendinosa. Coinciden la rodilla afectada y la preocupación por su disponibilidad.

¿Qué hará Mourinho?

Y en la cabeza de José Mourinho se repetirá una pregunta una y otra vez: ¿y ahora qué? Es una cuestión lógica, más aún cuando el Real Madrid está ante su primer bache de la temporada tras la derrota en el derbi -la segunda de la temporada, tras la del Betis-.

A falta de saber cuánto tiempo estará de baja Mbappé -la horquilla más habitual para estas lesiones es entre tres y ocho semanas-, lo que el portugués mira es su pizarra. Y cómo afectará a ella la pérdida de su máximo goleador (siete tantos en Liga y uno en Champions).

Mbappé ocupa la posición de '9' y sus recambios naturales, de distinto perfil entre sí, son dos: Carlos Espí, un delantero de 21 años fichado este verano del Levante y que ya ha salvado al Madrid con dos goles en los minutos finales (ante Espanyol y Elche), y Endrick, otro proyecto de estrella del club de 20 años, con un físico explosivo y un olfato goleador privilegiado que aún no ha podido explotar de blanco.

Mourinho observa a Vinicius en acción con la pelota. Reuters

Otra posibilidad para Mourinho sería adelantar la posición de Jude Bellingham a falso 9, lo que centraría a Arda Güler a la mediapunta y abriría de par en par las puertas a Yan Diomande como extremo derecho.

Eso supondría, a la vez, un alivio para Vinicius. El brasileño, fuera de ritmo, está señalado por la afición y cada vez son más las voces que piden su suplencia. Diomande empuja para hacerse con su sitio y la baja de Mbappé, si Mourinho opta por esta alternativa, dará más tiempo de redención al '7' del Real Madrid.

El Clásico ya aparece en el calendario; saber si Mbappé podrá jugarlo sigue pendiente de un veredicto y de su evolución. Las alarmas están encendidas en Valdebebas.