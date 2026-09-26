Ángel Villanueva, fisioterapeuta: "Mbappé sufre una lesión tendinosa. Lo habitual suele ser entre 3 y 8 semanas de baja"

La lesión de Kylian Mbappé en la rodilla izquierda abre una incógnita para el Real Madrid a un mes de El Clásico. Francia comunicó que el delantero sufre una lesión tendinosa y que regresará a Madrid para tratarse, pero no precisó su gravedad ni estableció un plazo de recuperación.

El fisioterapeuta Ángel Villanueva sitúa la baja más habitual para este tipo de lesiones entre tres y ocho semanas, una horquilla que deja en el aire la presencia del francés ante el Barcelona.

Villanueva, especialista en rehabilitación de ligamento cruzado anterior, lesiones de rodilla y retorno al deporte, y director de OMNIA Fisioterapia Majadahonda, explicó en su cuenta de X que el tiempo dependerá del alcance del daño.

"Leve (distensión) → 2-3 semanas; moderada → 4-6 semanas; importante → 6-8 semanas", escribió. Para un "caso más complicado (rotura significativa)", amplió la previsión "hasta 10-12 semanas".

Su referencia general fue: "Lo más habitual en este tipo de lesiones suele estar entre 3 y 8 semanas".

Esas cifras hay que tomarlas con precaución, puesto que no constituyen un pronóstico individual para Mbappé. La selección francesa solo informó de una lesión tendinosa en la rodilla izquierda; no ha identificado el tendón afectado ni ha comunicado si existe una rotura.

El jugador se someterá este sábado por la tarde a más exámenes médicos en Madrid, que deberán ayudar a determinar qué recuperación necesita y cuándo podrá volver a entrenarse y competir.

Mbappé, dolorido durante el partido ante Turquía. Reuters

La lesión se produjo el viernes ante Turquía, en la acción en la que Mbappé marcó el gol de la victoria francesa. Aunque intentó continuar, tuvo que abandonar el campo pocos minutos después.

Zinedine Zidane adelantó al terminar el encuentro que Francia no asumiría riesgos con su capitán, y la federación confirmó posteriormente su salida de la concentración para regresar a Madrid.

Villanueva también puso el foco en los días anteriores al partido. Según expuso en sus mensajes, Mbappé había recibido "un golpe en esa misma rodilla en el partido contra el Elche" y durante los entrenamientos previos al derbi "estuvo con dolor" y se le vio tocándose la zona.

A partir de esas observaciones, planteó una duda sobre su participación ante Turquía: "Jugar hoy no sé si era lo ideal. Quizás debió descansar".

Los antecedentes aumentan la preocupación en el Madrid: la rodilla izquierda ya le obligó a alternar partidos y períodos de baja entre diciembre y marzo del curso pasado. Sin embargo, aquel problema fue diagnosticado como un esguince y Francia, por ahora, describe el actual como una lesión tendinosa.

Con El Clásico fijado para el 25 de octubre, el margen será de cuatro semanas. Si se cumpliera el escenario leve que plantea Villanueva, podría llegar; en uno moderado o más grave, su participación sería mucho más difícil. Las pruebas médicas, y no una estimación general, marcarán el siguiente paso.