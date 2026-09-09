Rodri Hernández se disculpa personalmente con Gayà tras su "son malísimos" al Valencia

Rodri Hernández ha querido apagar cuanto antes el que ha sido su primer gran incendio mediático desde que viste la camiseta del Barça.

Tras ser captado por las cámaras de televisión realizando unos duros comentarios sobre el nivel de la plantilla del Valencia durante la reciente goleada por 0-5 en Mestalla, el jugador madrileño ha dado un paso al frente y se ha puesto en contacto con José Luis Gayà para pedirle perdón en privado, tal y como ha adelantado la Cadena SER.

El origen de la polémica llegó cuando, tras ser sustituido en la segunda mitad y recibir la ovación de la grada, Rodri se sentó en el banquillo y mantuvo una charla distendida con su compañero, el joven central Pau Cubarsí.

🔴 VIDEO RODRI



Como este video no deja en muy buen lugar a Rodri y podría dañar su imagen y poner en su contra a la afición valencianista, alguien ha llamado a Movistar para que lo borren. Y lo han borrado. No sea que a la estrella del Fútbol Club Barcelona le coja manía alguna… pic.twitter.com/lE7JOzSXSp — Yasujiro Mizoguchi (@YasujiroOficial) September 8, 2026

Sin ser consciente de que los objetivos del programa 'El Día Después' estaban grabando cada uno de sus gestos, el centrocampista ofreció un análisis tan crudo como sincero sobre el equipo rival.

"Muy flojos. Son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío. Muy malos", se le escuchó decir en una primera instancia. Lejos de matizar sus palabras, el exjugador del Manchester City insistió de forma aún más contundente: "Son malísimos, son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?".

Ante la respuesta de Cubarsí recordando que los ches rozaron los puestos europeos la pasada campaña, un incrédulo Rodri sentenció la conversación con dureza: "Tú, es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte".

La emisión de estas imágenes generó un terremoto inmediato en el panorama futbolístico, especialmente en la capital del Turia.

Para un club histórico como el Valencia, que actualmente atraviesa un momento deportivo muy crítico y se sitúa como colista de la clasificación, las palabras del internacional español se percibieron como una grave falta de respeto. El vídeo corrió como la pólvora, provocando la profunda indignación de la afición valencianista.

Consciente de la magnitud que estaban tomando sus declaraciones y del lógico malestar generado en el vestuario blanquinegro, el jugador ha actuado rápido. Según ha confirmado el programa 'El bar de Sique y Flaki' de la Cadena SER, Rodri ha hablado a nivel particular con compañeros del Valencia para pedirles perdón por esta cuestión.

En este acercamiento, el internacional español se dirigió personalmente al capitán valencianista, José Luis Gayà, para trasladarle sus disculpas de forma directa.

Aunque el perdón personal al vestuario che ya es una realidad, la Cadena SER señala que no se descarta que el mediocentro termine haciéndolo también públicamente para dirigirse así a la afición del Valencia y zanjar el tema de manera definitiva.