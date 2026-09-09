El limbo del Madrid que alarma al Bernabéu: 11 ocasiones claras falladas ante Betis e Inter que evidencian un problema

Real Madrid

Inter

El fútbol es un deporte tan sencillo como que un partido lo gana el equipo que más goles marca, independientemente del juego y de las ocasiones. Al Real Madrid en los últimos días le ha tocado tanto perder un partido como ganar el otro a pesar de las oportunidades desperdiciadas.

Las alarmas han empezado a saltar en un equipo que entre sus carencias, no suele encontrarse la falta de gol. El conjunto blanco ya pagó caro su falta de puntería el pasado viernes ante el Betis que, a la postre, provocó la primera derrota de la temporada tras tres victorias consecutivas.

Anoche, ante el Inter de Milán, el Madrid se llevó una importantísima a la par que sufrida victoria en su estreno en Champions. Un partido que pudo haber quedado sentenciado en la última jugada de la primera parte se complicó de tal manera con el gol de Carlos Augusto en el 77, que hizo que los blancos acabaran pidiendo la hora.

Hay una gran diferencia entre lo ocurrido el viernes en La Cartuja y lo que sucedió en la noche del martes en el Bernabéu. Ante el Betis, el Real Madrid se fue de vacío: con cero puntos y con cero goles, se le secó la pólvora a los Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía. Sin embargo, ante el Inter le bastó con meter las dos primeras que tuvo para acabar llevándose el triunfo.

A los entrenadores no les suele preocupar la falta de gol siempre y cuando se generen ocasiones. No obstante, a este equipo que cuenta con futbolistas de talla mundial no hay que exigirle que generen ocasiones, puesto que eso lo hacen con una facilidad pasmosa, sino que marquen goles.

El Inter de Milán pudo salir del Bernabéu goleado. El mejor jugador del equipo nerazzurri fue Josep Martínez, el portero español que a pesar de haber encajado dos goles sacó de quicio al ataque madridista.

Hasta seis ocasiones muy claras de gol perdonó el conjunto blanco. Es por ello que Mourinho, en el micrófono de Movistar+, reconoció haberse jugado "un partido loco. Hay muchas veces que hay críticas cuando el partido es aburrido, pero hoy ha sido loco; podía haber terminado 7-6 sin ningún problema".

😳 𝐃𝐞 𝐧𝐨 𝐜𝐫𝐞𝐞́𝐫𝐬𝐞𝐥𝐨.



Brahim inventa una genialidad y Bellingham falla ante un Josep Martínez imperial.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/CW6XIaLPCB — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 8, 2026

El Real Madrid empezó a dominar y generar ocasiones de peligro cuando se vio 2-0 en el marcador tras aprovechar los regalos que le hizo el campeón de Italia. Se dio un contexto de partido que encajó como un guante con las fortalezas del conjunto blanco y también del fútbol que tradicionalmente siempre le ha gustado a Mourinho: compactos atrás, incisivos en el robo arriba y reactivos a la contra. Y es que los espacios que dejaba a su espalda el Inter fueron una autopista para la velocidad de Vinicius y Mbappé.

En el añadido de la primera parte, los blancos gozaron de una triple ocasión en la misma jugada con la que pudieron sentenciar el partido. Cambio de ritmo espectacular de Mbappé en su incursión en el área, pero su disparo se topó con el pie de Josep Martínez. En el rechace, Bellingham se volvió a topar con el portero español que le sacó un remate a bocajarro. Y en la tercera intentona, Brahim se encontró con la sacada de Bastoni bajo palos.

Difícil de explicar que la jugada no terminara con los jugadores del Real Madrid celebrando el 3-0. Un gol que volvería a acariciar Mbappé tras la reanudación del partido después del paso por los vestuarios.

Mbappé remata a puerta ante el Inter de Milán. EFE

El francés le ganó la carrera a Diouf y buscó un mano a mano con Josep Martínez. Sin embargo, se quedó pensando si regatear al portero, hacerle una vaselina ante su salida o esperar a que llegara un compañero. Al final, dudó y una vez que el rival ya se le había echado encima ejecutó un disparo que fue repelido en dos tiempos por el portero del Inter. Otra ocasión fallada.

No acabaría ahí la cosa. Antes de llegar a la hora de juego, una obra de arte de Brahim no llegó a ser culminada por Bellingham. El malagueño se zafó de una marca en su incursión en el área, se marchó de otro rival más casi cayéndose, aguantó, y se sacó una vaselina para superar a Josep Martínez. Recibió el inglés para embocar a gol bajo palos, pero controló y su golpeo lo repelió el portero español.

Ver para creer. En el 65, Brahim le metió un pase atrás a Mbappé para que este marcara el tercero con toda la portería a su favor, pero su remate, algo centrado y casi cayéndose, se volvió a topar con el portero del conjunto italiano.

La última clara la tuvo el malagueño. Robó Bellingham, abrió para Vinicius, este para Mbappé y el francés, en vez de tirar, asistió a Brahim, quien tiró el recorte para sentar a su marca, pero se la jugó con un zurdazo que se fue lamiendo el palo.

Bellingham, incrédulo ante una ocasión falla contra el Inter. EFE

No tuvo que lamentar el Real Madrid al final haber perdonado tanto, puesto que se acabó llevando la victoria. Sin embargo, tantas ocasiones falladas recordaron al partido contra el Betis, en el que principalmente Mbappé soñaría con Álvaro Valles. Siete oportunidades claras de gol tuvieron los de Mourinho.

12 goles en cinco partidos (entre Liga y Champions). Una media de 2,4 por encuentro, pero salvo las victorias ante la Real Sociedad (4-1) y Málaga (4-0), el resto de resultados ha puesto de manifiesto que el Real Madrid de Mourinho tiene un problema de puntería.