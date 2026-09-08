La RFEF impulsa un plan pionero de fertilidad para futbolistas: "Queremos que puedan decidir con libertad"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha presentado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas una nueva iniciativa destinada a facilitar el acceso a tratamientos de fertilidad a las futbolistas, jugadoras de fútbol sala, árbitras y asistentes que quieran acogerse a ella.

El proyecto, desarrollado junto a la Clínica Tambre, contempla alternativas como la fecundación in vitro y la preservación de óvulos.

El denominado 'Plan Salud y Mujer' se integra dentro de las políticas de conciliación y apoyo a la maternidad que la Federación ya venía desarrollando, entre ellas el acompañamiento de las familias durante las concentraciones y campeonatos.

Rafael Louzán, Junto a la directora de fútbol femenino Reyes Bellver, e Inge Kormelink, Ceo de la Clínica Tambre. EFE

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, destacó durante la presentación el carácter pionero de la iniciativa. "Hoy es un gran día por explicar uno de los avances de la RFEF sobre conciliación. No es trabajo de un día, sino de muchos meses. Es una medida innovadora que beneficia al conjunto y en este caso a la mujer. Se trata de una nueva prestación que no limita en lo económico sino que da posibilidades", señaló.

Louzán también puso en valor la repercusión internacional que ha despertado el proyecto: "Es para sentirse feliz y orgulloso del camino emprendido desde hace año y medio en esta casa. Nos han llamado diferentes Federaciones de otros países preguntándonos por los pormenores de esta medida que es pionera y es para todas y todos".

La responsable del fútbol femenino de la RFEF, Reyes Bellver, explicó que la salud reproductiva comenzó a ocupar un lugar destacado dentro de la estrategia federativa hace aproximadamente un año. El acuerdo con Tambre tendrá una duración de cinco años, hasta 2029, y busca ampliar las opciones disponibles para las deportistas.

"El 'Plan Salud y Mujer' forma parte del plan estratégico global ('Plan Eleva') y, desde hace un año, pusimos el foco en la salud reproductiva. Queríamos ofrecer servicios con la Clínica Tambre, un centro de referencia, con un acuerdo que tiene cinco años de vigencia", explicó Bellver.

La dirigente añadió que la intención de la RFEF es "sumar, elevar y ofrecer el máximo de posibilidades" para que las deportistas puedan decidir sobre su futuro reproductivo.

La Federación insistió además en que el acceso a estas prestaciones será voluntario y estará protegido por la confidencialidad.

Desde la Clínica Tambre, su CEO, Inge Kormelink, incidió en una de las principales dificultades a las que se enfrentan las deportistas de élite: la coincidencia entre su etapa profesional y los años de mayor fertilidad.

"Los años en los que las futbolistas están jugando en la élite son los más importantes de la fertilidad. Antes no había tanta información como ahora. Por eso queremos acompañar para que puedan tomar la decisión que quieran acerca de la maternidad con libertad y sin ninguna presión", afirmó.

Un acuerdo con carácter retroactivo

El convenio estará vigente hasta 2029 y tendrá carácter retroactivo para las integrantes de la selección española absoluta desde diciembre del pasado año, coincidiendo con la conquista de la Nations League.

Podrán beneficiarse las jugadoras que hayan sido convocadas con la selección en al menos dos ocasiones, además de las árbitras pertenecientes a la máxima categoría.

La iniciativa llega después de que las propias futbolistas plantearan la necesidad de contar con mayores herramientas para compatibilizar la carrera deportiva con sus proyectos personales y familiares. La cuestión también se ha abordado en las negociaciones periódicas entre la RFEF y las capitanas de la selección.

Olga Carmona, jugadora del PSG, celebró el acuerdo y puso el foco en la capacidad de decisión de las deportistas: "Nosotras estamos felices de haber alcanzado este acuerdo. Es un paso muy importante para nosotras. El poder elegir cuándo y cómo queremos hacer nuestro futuro, el poder decidir, el poder informarnos. Es un paso más de todos los que se están dando en la Federación".

En la misma línea se pronunció Patri Guijarro, futbolista del Barcelona, quien consideró especialmente relevante que las deportistas perciban que sus reivindicaciones son escuchadas. "Es un acuerdo muy positivo. Es muy bueno el hecho de que nos sintamos escuchadas y que se esté trabajando en ello. Hay que seguir trabajando en ésta y otras áreas porque es un tema que preocupa a las deportistas. Lo importante es que podamos no tener que elegir entre nuestra carrera profesional y nuestra vida personal", afirmó.

La RFEF se enfrenta a las críticas

El anuncio de la medida también había generado críticas y debate público. Ante estas reacciones, la Federación defendió que su objetivo es abordar la cuestión desde la transparencia y, al mismo tiempo, preservar la privacidad de las beneficiarias.

Reyes Bellver reclamó que el debate se sitúe dentro de la evolución que ha experimentado el fútbol femenino en materia de protección y conciliación. "El debate de la maternidad y conciliación es muy extenso, pero tenemos que centrarnos en el trabajo específico del fútbol. Si hay un ámbito donde se ha trabajado en la protección en este aspecto es el fútbol", sostuvo.

La responsable del fútbol femenino añadió que la RFEF pretende construir sobre los avances logrados previamente por las propias jugadoras y los clubes: "Muchas veces vamos a la crítica y no sabemos transmitir lo beneficioso, lo pionero, la lucha de las jugadoras y lo que han trabajado los clubes hasta ahora. Nosotros, como Federación, utilizamos esa base para dar un plus".