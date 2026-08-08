El Real Madrid encuentra sensaciones y presume de fichajes en la victoria por la mínima frente al Ferencvaros

Mario Rivas y Carlos Espí dieron el triunfo a un conjunto blanco que sigue encontrando buenas sensaciones en la pretemporada (1-2).

El Real Madrid de Mourinho va cogiendo forma. Son apenas las primeras pistas, pero algunas ya resultan relevantes. El equipo blanco se impuso al Ferencvaros con un gol de Mario Rivas en la primera parte, a pase de Ciria, y otro de Espí nada más saltar al campo tras el descanso.

El conjunto húngaro recortó distancias por medio de Kodro, pero el encuentro no tuvo mucho más recorrido.

El amistoso también sirvió para el debut de Bernardo Silva, un futbolista que puede venirle muy bien a este equipo, especialmente si se confirma el bajón de Rodri. Por lo poco que se ha podido ver, Mourinho parece tener claro su cometido: jugar en la sala de máquinas.

Tiene capacidad para esconder la pelota, manejar los tiempos e imponer el ritmo cuando el partido lo requiere. Güler, por su parte, se afianza como el 10 después de otro encuentro notable, mientras Valverde se consolida como un centrocampista más.

El primer tiempo de Camavinga, en cambio, no despejó las dudas que todavía existen sobre el francés. Tampoco el de Dumfries fue para lanzar cohetes. Vinicius estrenó renovación, aunque su versión sobre el césped no difirió demasiado, por ahora, de la de la pasada temporada.

Un Madrid dominador

El Real Madrid afrontó el amistoso prácticamente con el mismo once que ante la Fiorentina. La gran incógnita estaba en Bernardo Silva, que finalmente comenzó en el banquillo.

La única novedad fue la entrada de Brahim por Trent, lo que llevó a Mourinho a apostar de nuevo por Dumfries en el lateral. Otra vez, una pareja de centrales formada por canteranos y Endrick como referencia ofensiva.

Dos pivotes, como prefiere el técnico portugués, con Camavinga y Valverde; Güler como cerebro y Ciria, una vez más, partiendo desde la izquierda.

El partido comenzó con un error de Carreras en un saque de banda que a punto estuvo de costar un gol de esos que nadie espera. Después, una buena acción de Güler no encontró la culminación de Endrick por muy poco.

⚽️ ¡Un gol que recordará toda su vida! pic.twitter.com/qUHC4Qu3TR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026

El Ferencvaros prefería esperar. Tampoco parecía demasiado interesado en llevar el peso del encuentro. El conjunto húngaro ya acumula siete partidos oficiales y estaba inmerso en una eliminatoria de Europa League. No era su guerra y, además, introdujo hasta cinco cambios.

Pero para dejar en un segundo plano una semana tan frenética como la que cierra el Real Madrid, con el fichaje de Yan Diomande y la renovación de Vinicius, había que ofrecer algo más sobre el terreno de juego.

No fue el caso durante la primera parte. Algo de Güler, un Endrick muy activo, que se fabricó la mejor ocasión del equipo blanco, aunque no llegó hasta el minuto 36. Alguna buena salida de balón de Mario Rivas y poco más. Dumfries impone por su físico, pero todavía no tanto por su fútbol.

El Madrid presionó muy arriba, una de las novedades más visibles del encuentro. Robó más veces en campo rival, aunque tampoco es precisamente descubrir la pólvora.

Un gol inolvidable

Y para que el caso Rodri no se convierta en un asunto recurrente en el Bernabéu, habrá que ofrecer algo más que el dúo Valverde-Camavinga. De momento, bastó para imponerse al Ferencvaros y marcar poco antes del descanso.

Ciria recibió y cambió el juego hacia la banda contraria. Allí apareció Rivas, convertido en delantero centro por un instante, para lanzarse en plancha y cabecear el balón al fondo de la red. A falta de aire nuevo, otra vez la Fábrica al rescate.

Es un buen momento para que ocurra, porque cuando comience la temporada quedará sobre todo el recuerdo de lo que el club ingresó por su cantera, muy por encima de lo que esta deja sobre el césped. La apuesta consiste precisamente en eso.

Fichaje a escena

Tras el descanso llegó el momento del debut de Bernardo Silva. Mourinho dio entrada por fin a dos centrales del primer equipo, Huijsen y Rüdiger, por primera vez desde que comenzó la pretemporada. Endrick pasó a la banda y Brahim, muy gris hasta entonces, dejó su sitio a Espí, que ocupó la punta.

Al exdelantero del Levante le bastaron cuatro minutos para marcar prácticamente en su primer balón. Fue la mejor jugada del partido, de largo, con una combinación entre Endrick, Güler, Valverde y el propio Espí que terminó con el 0-2.

También se estrenó Bernardo Silva, que parece destinado a jugar más atrás, en el doble pivote, mientras Güler conserva su posición de 10. El portugués se perfila como el Rodri de Mourinho.

Un futbolista capaz de moverse más cerca del área cuando sea necesario y de participar en la salida cuando el equipo lo requiera.

😁 ¡La sonrisa de un GOLEADOR! pic.twitter.com/cb3eFrVhxa — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026

Con el 0-2 parecía el momento perfecto para que el Madrid ganara confianza, pero el equipo permitió un centro demasiado fácil desde su costado izquierdo.

Kodro fue más listo que Huijsen y Rüdiger y aprovechó la ocasión para recortar distancias. No fue la mejor puesta en escena de ninguno de los dos.

También se notó que el Ferencvaros había puesto sobre el césped a sus mejores hombres. Vinicius estrenaba renovación desde su posición natural, pero el nuevo contrato no pareció proporcionarle una energía especial, al menos en este amistoso. Estuvo algo perdido y dejó la sensación de que todavía tiene trabajo por delante.

Con la entrada de Cestero junto a Valverde, Bernardo Silva pudo adelantar ligeramente su posición. Trent también apareció en el tramo final para ocupar la banda derecha en lugar de Dumfries.

El inglés se mete en ocasiones por dentro como un centrocampista más, pero debe mantener la atención sobre su posición, especialmente cuando el rival busca balones a su espalda.

Otro triunfo del Madrid de Mourinho. El equipo sigue dejando pistas, todavía insuficientes para sacar grandes conclusiones, pero cada amistoso añade alguna pieza al proyecto. El miércoles llegará otra prueba, esta vez en el Teresa Herrera ante el Deportivo.

Ficha técnica del partido:

1 - Ferencvaros: Dibusz (Varga, m.46); Osváth (Zachariassen, m.46) (Sevikyan, m.80), Gómez (Raemaekers, m.46), Zohoré (Lakatos, m.79), Cadu (O'Dowda, m.46); Rommens (Nagy, m.46), Kanikovszki (Nagy, m.46), Arzani (Corbu, m.46) (Keïta, m.70); Csirkovics (Dele, m.46) (Szabó, m.79), Joseph (Kodro, m.46) (Lisztes, m.70) y Varga (Levi, m.46) (Bagi, m.80).

2 - Real Madrid: Lunin; Dumfries (Trent, m.46), Mario Rivas (Huijsen, m.46), Joan Martínez (Rüdiger, m.46), Carreras (Lamini, m.83); Valverde (Lacosta, m.86), Camavinga (Carlos Espí, m.46); Brahim (Bernardo Silva, m.46), Arda Güler, Alexis Ciria (Vinicius, m.46); y Endrick (Cestero, m.64).

Goles: 0-1, min. 41: Mario Rivas. 0-2, min. 49: Carlos Espí. 1-2, m. 57: Kodro.

Árbitro: Balázs Berke (Hungría). Amonestó a Szabó (m.90) por parte del Ferencvaros y a Trent (m.91) por el Real Madrid.

Incidencias: partido amistoso de pretemporada disputado en el Ferencvaros Stadion de Budapest, la capital de Hungría, ante unos 20.000 espectadores.