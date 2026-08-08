Marcos Llorente, 31 años: "Era un niño que soñaba con jugar al fútbol. Me esforcé, sacrifiqué muchas cosas y lo hice realidad"

Marcos Llorente, en un acto con la Selección Europa Press AFP7 / Europa Press

Marcos Llorente aseguró en varias ocasiones que alcanzar el fútbol profesional fue el resultado del esfuerzo y la constancia. El jugador del Atlético de Madrid recordó cómo vivió su infancia y los sacrificios que realizó para cumplir su sueño.

El internacional español creció en una familia profundamente ligada al fútbol. Hijo de Paco Llorente y nieto de Ramón Grosso, estuvo rodeado desde pequeño por referentes que conocían las exigencias del deporte de élite.

Sin embargo, siempre defendió que los apellidos solo le sirvieron para recibir buenos consejos: "Es un plus que no todo el mundo tiene".

En una entrevista concedida a El País, recordó que pasaba prácticamente todo el día con un balón: "Estaba todo el día con el balón, era una locura, entrenaba con mi equipo, luego con el de mi hermano... No paraba".

En esa misma conversación explicó que era un niño muy activo: "Era un culo inquieto, casi rozando el hiperactivo, pero con los años me he ido tranquilizando y menos mal".

Marcos Llorente, antes de un partido del Atlético de Madrid. Europa Press

Su progresión comenzó en clubes como Las Rozas, Nueva Roceña y Rayo Majadahonda antes de incorporarse, con solo 13 años, a la cantera del Real Madrid, donde continuó creciendo como futbolista.

La disciplina también estuvo presente fuera del campo. Llorente explicó que su padre controló su alimentación desde pequeño para inculcarle hábitos saludables y evitar excesos habituales entre otros niños de su edad.

"Mis amigos lo hacían tres o cuatro veces al día, pero mi padre lo moderaba bastante y se lo agradezco", recordó. En Informe+: La saga Llorente Gento también contó que les compraba patatas "y nos dejaba el tazo".

Años después, cuando el Real Madrid confirmó su traspaso al Atlético de Madrid, el centrocampista publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse del club donde se había formado.

Marcos Llorente REUTERS

"Yo era un niño que, como tantos otros, soñaba con jugar al fútbol. Me esforcé, sacrifiqué muchas cosas y me acerqué a hacerlo realidad. Crecí y empecé a soñar con jugar en el Real Madrid", escribió.

En esa publicación dejó otra reflexión que resumía su filosofía. "Uno no debe dejar nunca de trabajar, por mucho que crezca. Ni de soñar, por mucho que se cumplan algunos sueños", aseguró.

El futbolista también afirmó que abandonó el conjunto blanco sin reproches. "Trabajo duro, conciencia tranquila", escribió antes de añadir que nunca dejó "de darlo todo ni de defender los valores" aprendidos desde niño.