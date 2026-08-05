Figo ataca a Infantino: "Debe irse. Lo visto en estos 10 días es lo más bajo, engañoso y egoísta que jamás haya presenciado"

Luis Figo no se ha mordido la lengua y ha protagonizado uno de los ataques más contundentes hacia Gianni Infantino desde que estalló la crisis institucional en la FIFA.

El exfutbolista portugués escribió una carta que reproduce el Daily Mail en la que exigió la dimisión del presidente del organismo.

El portugués, actualmente asesor de Aleksander Čeferin en la UEFA, no dejó espacio para la interpretación: "Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse".

Figo aseguró que hablaba desde la experiencia acumulada durante toda su trayectoria en el fútbol. Recordó sus dos décadas como profesional: "He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años".

Siguiendo con uno de los mensajes más contundentes de toda la carta: "Me he topado con algunos sinvergüenzas durante mi trayectoria, pero lo que he visto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante una rueda de prensa. REUTERS

El principal motivo de sus críticas estuvo dirigido al proyecto de vender el 20% de los derechos comerciales del Mundial a un fondo de inversión. Cuestionando incluso, la forma de gestionar la propuesta: "Si era tan buena idea, ¿por qué no se lo dijiste a tus miembros cuando los tenías a todos reunidos antes de la final del Mundial?".

El antiguo internacional fue todavía más lejos al insinuar que el plan escondía beneficios personales para Infantino: "¿Por qué no ser honestos sobre el hecho de que al final te iba a dar un trabajo de 30 millones de dólares al año?".

Figo sostuvo que la ausencia de transparencia desacreditaba completamente la iniciativa: "No es una buena idea. No es sólido cuando no se es transparente sobre las ganancias exorbitantes".

Además, de cargar contra la propuesta, Figo fue muy duro con la gestión durante los últimos años: "Nada de esto resulta sorprendente si se tiene en cuenta la larga lista de abusos que ha infligido a la reputación del fútbol".

Respaldó las críticas del príncipe Ali de Jordania, presidente de la Federación Jordana de Fútbol. Según Figo, sus declaraciones evidenciaron "el comportamiento mafioso de la FIFA de Infantino".

El portugués aseguró que esas prácticas habían dificultado el trabajo de algunas federaciones: "Obstaculiza el trabajo y la financiación de su federación para conseguir una carta de nominación y así permitir que continúe el reinado del terrible interés propio".

Para concluir, Figo volvió a pedir un cambio inmediato al frente del organismo. "Ha perdido el apoyo de su equipo directivo y de la gran mayoría de las personas que dedican su vida a este deporte. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora".