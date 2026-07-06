Toscana Viar, nutricionista de la selección española: "A los jugadores les encantan los boniatos y el arroz con leche"

Detrás de cada partido de la selección española en el Mundial de fútbol de 2026 hay mucho más que el trabajo sobre el césped junto al seleccionador Luis de la Fuente.

El combinado nacional cuenta con un amplio grupo de profesionales que cuidan todos los aspectos relacionados con el rendimiento de los futbolistas. Entre ellos, la nutricionista Toscana Viar, responsable de diseñar la alimentación de los internacionales durante el torneo.

Su labor consiste en elaborar planes nutricionales adaptados a cada jugador para que llegue en las mejores condiciones posibles a los entrenamientos y a los partidos.

Una tarea que adquiere todavía más importancia en la fase eliminatoria del campeonato, donde cualquier detalle puede resultar decisivo.

Antes de viajar al Mundial, la licenciada en Farmacia y diplomada en Nutrición Humana y Dietética, que también desarrolla su trabajo en el Athletic Club, explicó en varias entrevistas cómo afronta su labor al frente de la nutrición de la Selección española y cuáles son las claves de su metodología.

Nuria Martínez Navas y Toscana Viar, con el uniforme de la Selección Española de Fútbol.

En una conversación con La Vanguardia, Viar dejó claro que, aunque trabaja con deportistas de élite, su prioridad es tratar a cada uno como una persona antes que como un futbolista.

Su objetivo es optimizar el rendimiento sobre el terreno de juego, pero considera que ese proceso debe partir del bienestar integral del jugador.

"Siempre digo que los deportistas son, ante todo, personas", aseguró. En ese sentido, explicó que dentro de un vestuario conviven perfiles muy diferentes, con intereses, características físicas y condiciones genéticas distintas.

"Es cierto que su foco principal está en el rendimiento, pero para mejorarlo de verdad hay que trabajar desde la base, que es la persona, no solo el deportista. Si no ves a la persona en su totalidad, nunca vas a poder alcanzar los objetivos", afirmó.

Esa filosofía se refleja también en la planificación de los menús. La nutricionista adapta la alimentación a las necesidades, preferencias y circunstancias de cada futbolista, modificando las pautas en función de si se trata de un día de partido, entrenamiento o descanso.

Así lo explicó también en una entrevista para la web de Informativos Telecinco, donde resumió su trabajo de la siguiente manera: "Mi trabajo consiste en ayudar a que los jugadores lleguen cada día en las mejores condiciones posibles para entrenar, competir y recuperarse".

Según Viar, durante una concentración como la del Mundial todo influye en el rendimiento. "Cada detalle cuenta: el descanso, la recuperación, la hidratación o incluso la capacidad de mantener la concentración durante varias semanas de competición. Mi papel es intentar que la alimentación contribuya a que todo eso funcione mejor", señaló.

En los días de partido, las prioridades están claramente definidas. El objetivo es que el jugador llegue al encuentro bien hidratado, con la energía necesaria y con las mejores sensaciones para competir, sin olvidar una adecuada recuperación una vez finalizado el encuentro.

Para conseguirlo, los menús están diseñados para cubrir las necesidades de hidratos de carbono, proteínas y del resto de nutrientes que favorecen tanto el rendimiento como la recuperación física.

Eso sí, no existe un menú único para toda la plantilla. Viar apuesta por ofrecer diferentes alternativas para que cada futbolista pueda elegir las opciones que mejor se adaptan a sus gustos, siempre dentro de los criterios nutricionales establecidos.

Entre los platos con mayor aceptación dentro de la concentración destacan los boniatos, que la nutricionista definió como "uno de los grandes éxitos de nuestros bufets". A ellos se suman otras elaboraciones muy demandadas por los jugadores, como la pasta carbonara, las gyozas, los ñoquis o la lasaña.

En el apartado de los postres, hay uno que sobresale por encima del resto. Según explicó Toscana Viar, el arroz con leche "merece una mención especial". "Se ha convertido casi en un clásico de las comidas prepartido y es, sin duda, uno de los platos más esperados por muchos jugadores", concluyó.