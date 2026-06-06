Vitinha, 26 años: "Mi padre nunca me obligó a jugar. Es mi gran inspiración y entiende perfectamente mi camino"

A sus 26 años, Vitinha se ha consolidado como uno de los pilares indiscutibles tanto en el centro del campo del París Saint-Germain como en la selección de Portugal. Sin embargo, detrás del brillo de los focos y la presión de la alta competición, el futbolista luso mantiene los pies en la tierra gracias a un apoyo fundamental: su familia.

En una íntima y reveladora entrevista concedida al medio francés RMC Sport el pasado 28 de mayo de 2026, el mediocampista abrió su corazón para hablar de la figura que guió sus primeros pasos.

Durante la charla, celebrada en las instalaciones de entrenamiento de Poissy tras la conclusión de la temporada, Vitinha abordó cómo gestionó el hecho de crecer siendo hijo del exfutbolista profesional Vítor Manuel.

A diferencia de las historias habituales donde la presión familiar marca el destino de las jóvenes promesas, el centrocampista del PSG siempre contó con una libertad absoluta: "Mi padre nunca me obligó a jugar. Es mi gran inspiración y entiende perfectamente mi camino".

Con estas palabras, el jugador dejó claro que el respaldo de su entorno fue clave para disfrutar del fútbol de manera natural, sin mochilas ni obligaciones impuestas desde casa.

Vitinha, durante un partido con el PSG.

El internacional portugués recordó que la experiencia de su progenitor en el deporte profesional funcionó más como un escudo protector que como una exigencia. En el mismo encuentro con los medios a finales de mayo, Vitinha profundizó en cómo su padre supo separar el rol de mentor del de padre, algo que considera clave para su estabilidad actual:

"Él conoce perfectamente los códigos del vestuario y las dificultades de este mundo, pero siempre prefirió ser padre antes que entrenador. Cuando las cosas van mal en el campo, solo necesito su apoyo humano, no una charla táctica".

El testimonio de Vitinha cobra especial relevancia en el fútbol moderno, donde la salud mental y la gestión de las expectativas están bajo el microscopio. El mediocampista insistió en que su éxito no se construyó bajo la obligación, sino desde una pasión que nació de forma orgánica al ver a su referente.

"Verlo disfrutar del fútbol cuando yo era niño me hizo amar este deporte; nunca sentí que tuviera que cumplir un expediente o heredar un legado por obligación", añadió el futbolista luso durante la misma intervención.

Hoy, consolidado en la primera línea del fútbol europeo y con la madurez que le otorgan sus 26 años, Vitinha demuestra que el camino hacia la cima se transita mejor cuando la única presión que existe es la que uno mismo se impone en el terreno de juego.