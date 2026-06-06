Vicente del Boque: "Mi primer sueldo como futbolista fueron 50 pesetas. Nunca imaginé que llegaría tan lejos"

Vicente del Bosque concedió una entrevista a Radio MARCA, el exseleccionador nacional recordó sus humildes inicios en el fútbol profesional y cómo aquellos primeros pasos marcaron el inicio de una carrera histórica en el deporte español.

El español recordó con nostalgia sus comienzos como futbolista, en una época en la que el fútbol aún no ofrecía las cifras económicas actuales y en la que la motivación principal era el amor al juego más que el dinero.

El técnico salmantino sorprendió al revelar que su primer pago como jugador: "Mi primer dinero como futbolista fueron 50 pesetas". Un detalle que hoy resulta simbólico pero que entonces representaba un pequeño reconocimiento a su incipiente carrera.

Aquel partido disputado en la localidad portuguesa de Guarda supuso una de sus primeras experiencias fuera del entorno habitual, en un contexto muy distinto al del fútbol profesional moderno.

El exentrenador del Real Madrid explicó que en aquel momento jamás podía imaginar hasta dónde le llevaría el fútbol, ni como jugador ni posteriormente como técnico de élite internacional.

Vicente del Bosque Cristina Villarino

“Nunca imaginé que llegaría tan lejos”, admitió Del Bosque, al reflexionar sobre una trayectoria que lo llevó a lo más alto del fútbol mundial con el Real Madrid y la Selección Española.

Formado en el fútbol base de Salamanca, Del Bosque fue creciendo paso a paso hasta consolidarse como jugador del Real Madrid, donde pasó más de una década como centrocampista.

En el club blanco se convirtió en un futbolista respetado por su inteligencia táctica, su capacidad de trabajo y su compromiso con el equipo en una etapa de gran exigencia competitiva.

Tras su retirada, inició una exitosa carrera como entrenador que culminó con la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010 con España, uno de los mayores hitos del deporte nacional.

Dos años después, logró también la Eurocopa de 2012, consolidando una generación irrepetible que marcó una época dorada para el fútbol español a nivel internacional.

A pesar de sus logros, Del Bosque ha mantenido siempre un perfil humilde, recordando sus orígenes y defendiendo valores como el esfuerzo, la educación y el respeto dentro del deporte.

Vicente del Bosque hablando tras recibir el premio Maria de Villota Cristina Villarino

Hoy, ya alejado de los banquillos, el técnico mira atrás con perspectiva y reconoce que aquel joven que cobró 50 pesetas nunca habría imaginado el camino recorrido.

Aunque no pierde relación con el fútbol ya que está en el proyecto de Enrique Riquelme si este llega a ser presidente del Real Madrid.