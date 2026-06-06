La palabra de Florentino Pérez: una nueva estrella para la galaxia del Real Madrid frente al 'farol' de Riquelme con Haaland

A 24 horas de que se abran las urnas para decidir el futuro presidencial del Real Madrid, la agitación propia de las jornadas electorales ha alcanzado su punto álgido, escenificando un choque de metodologías que define a la perfección el presente y el futuro de la institución.

El estruendo mediático pareció tocar techo con la calculada aparición de Enrique Riquelme en el plató de El Hormiguero, un escenario de máxima audiencia donde el aspirante lanzó su órdago definitivo: asegurar que Erling Haaland vestiría de blanco si ganaba los comicios, aportando incluso un acta notarial como pretendida garantía de su promesa.

Sin embargo, el impacto televisivo apenas tardó unas horas en desmoronarse por completo. El supuesto acuerdo sufrió de inmediato el desmentido categórico de la agencia de representación del futbolista, que negó cualquier compromiso con la candidatura, al tiempo que trascendía la profunda indignación del Manchester City.

El club inglés, airado por el uso electoralista de su máxima estrella, no tardó en activar a su departamento jurídico para estudiar acciones legales ante la FIFA por la utilización indebida de la imagen del jugador y por la flagrante vulneración de la normativa que prohíbe negociar con futbolistas bajo contrato vigente sin autorización.

24 horas después, fue Florentino Pérez quien habló del mercado y de sus incorporaciones. Eso sí, lo hizo de una manera que distó con lo que había hecho su competidor.

Durante su intervención en el programa Horizonte de Cuatro junto a Iker Jiménez, el presidente, después de anunciar a Dumfries, dijo: "El martes voy a hacer una importante oferta a un club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Serían unos 150 millones de euros como mínimo".

El mandatario blanco perfiló el enigma añadiendo que se trata de un futbolista joven, que no milita en la Premier League y que, de forma específica, no es un delantero, desmontando de raíz cualquier vinculación con el atacante noruego. Pero la verdadera lección de rectitud institucional llegó cuando Florentino verbalizó la máxima innegociable que rige en Concha Espina: "Negociaremos directamente con el club".

Con esta declaración de intenciones, el presidente recordó al panorama futbolístico que el Real Madrid no necesita atajos alegales ni promesas al viento.

El peso de la historia

Para comprender el valor absoluto de la palabra de Florentino Pérez, conviene repasar un bagaje extraordinario de 26 años de credibilidad en los mercados de fichajes. Una trayectoria que comenzó a forjarse en el verano del 2000

En aquellos comicios, el socio madridista depositó su confianza en una promesa que desafiaba la lógica deportiva de la época: el fichaje de Luis Figo, quien militaba en el Barça.

Cuando el astro portugués se enfundó la elástica blanca en el palco de Chamartín, el madridismo interiorizó una máxima que se mantiene vigente un cuarto de siglo después: cuando Florentino Pérez empeña su palabra, la utopía se transforma en un contrato vinculante.

Florentino presenta a Figo tras ganar las elecciones.

Aquella operación supuso el kilómetro cero de la era de los Galácticos, un modelo sin precedentes que encadenó las llegadas consecutivas de Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário y David Beckham, demostrando al mundo un poderío económico sin precedentes.

Esta infalibilidad operativa no fue un fenómeno aislado de su primera etapa, sino la norma que ha regido toda su presidencia. El regreso al club en 2009 volvió a quebrar los registros del fútbol mundial con las incorporaciones simultáneas de Cristiano Ronaldo, Kaká y Karim Benzema, diseñando de una sola tacada la columna vertebral de un equipo que marcaría una época dorada (sin el brasileño) en Europa.

Lejos de estancarse en fórmulas del pasado, esa misma metodología basada en la discreción, el potencial financiero y el respeto institucional se ha refinado en los últimos tiempos.

Las contrataciones estratégicas de Jude Bellingham y la reciente culminación del prolongado serial de Kylian Mbappé son la prueba palmaria de que el Real Madrid bajo el mandato de Florentino Pérez no necesita recurrir a la improvisación de grandes nombres para cautivar al socio.

Presentación de Kylian Mbappé con el Real Madrid Real Madrid

Cada una de estas estrellas mundiales llegó a Chamartín porque detrás había un proyecto institucional sólido, una tesorería saneada y, por encima de todo, la garantía de la palabra de su presidente. El Bernabéu se ha edificado sobre certezas tangibles, consolidando una reputación universal que convierte al club en el destino natural de los mejores talentos del planeta.

Las opciones

Las pistas ofrecidas por Florentino Pérez en Horizonte confirman que la inversión récord de 150 millones de euros está destinada a un perfil estructural de primerísimo nivel que no altere el ecosistema ofensivo ya consolidado en el equipo, sino que potencie la sala de máquinas y la fluidez del juego colectivo.

Al descartar la demarcación de delantero centro, el foco de la inteligencia deportiva se desplaza de manera natural hacia los centrocampistas más dominantes del continente, futbolistas capaces de asumir el timón del Real Madrid para la próxima década.

Entre las opciones que despiertan mayor consenso destaca la figura de João Neves, un mediocampista cuyo despliegue físico, capacidad para dictar el ritmo del partido y rigor en la presión tras pérdida encarnan el perfil ideal para liderar la transición definitiva en la medular del equipo.

En una línea de creatividad y madurez futbolística similar se sitúa Vitinha, un jugador cuya visión entre líneas y experiencia contrastada en los escenarios más exigentes de la Champions League aportaría la fluidez necesaria para dinamizar el juego de posesión.

Asimismo, la dirección técnica no pierde de vista la verticalidad y el desborde de Michael Olise, un extremo moderno capaz de romper defensas cerradas y aportar una variante eléctrica por banda que encaja en la política de juventud y desequilibrio de la entidad.

Cualquiera de estas alternativas subraya la esencia del modelo de Florentino Pérez: el Real Madrid no ficha para ganar un debate electoral de una noche, sino para asegurar la hegemonía deportiva de la entidad en los años venideros.