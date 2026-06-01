El pueblo español donde David Raya se refugia: 2.000 años de historia, sepulcros neolíticos y ganador del 'Gordo' de Navidad

Detrás de los focos de la Premier League y el éxito internacional del guardameta David Raya se esconde su auténtico refugio: Pallejà. Este municipio de la provincia de Barcelona, situado en la comarca del Bajo Llobregat, es el lugar donde el futbolista se crió antes de dar el salto al fútbol inglés.

Lejos de ser una simple localidad residencial, este pueblo de casi 12.000 habitantes atesora un pasado y una personalidad que justifican con creces su interés periodístico y cultural. El término municipal cuenta con una impresionante herencia cronológica que supera los 2.000 años de historia.

Los primeros indicios de ocupación humana en la zona se remontan a la prehistoria, tal y como constatan los valiosos sepulcros neolíticos de fosa descubiertos en el sector de Quatre Camins.

Siglos más tarde, la influencia del Imperio Romano dejó una huella imborrable, otorgando al lugar su propia denominación, derivada del latín Palladianum en honor a un terrateniente de la época.

El gran símbolo de esta evolución histórica es el Castell de Pallejà, un palacio fortificado del siglo dieciséis. Esta edificación renacentista ha tenido funciones de lo más variopintas, operando como residencia noble, cuartel militar e incluso como un hostal de diligencias estratégico para los viajeros en su camino hacia Barcelona.

David Raya, durante la final de la Champions. REUTERS

Hoy en día, totalmente rehabilitado, sirve como la biblioteca municipal y el principal centro cultural de los vecinos. Geográficamente, el entorno destaca por una singular división interna que le ha valido el sobrenombre de la "villa de dos cabezas".

Por un lado, se encuentra el núcleo urbano tradicional a orillas del río Llobregat, caracterizado por su actividad industrial y comercial. Por el otro, ascendiendo hacia la montaña, se sitúa la zona residencial de Fontpineda, un entorno boscoso que ofrece un fuerte contraste paisajístico y que cobija leyendas populares sobre supuestos tesoros ocultos en cuevas prehistóricas.

Más allá de su patrimonio arqueológico y monumental, la historia reciente de Pallejà está marcada por la fortuna. En el año dos mil diez, el municipio acaparó todas las portadas nacionales tras convertirse en el epicentro del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

El Bar Avellaneda de la localidad distribuyó de manera íntegra el número premiado con el 'Gordo', inyectando unos ciento ochenta millones de euros que se repartieron de forma muy atomizada entre las familias trabajadoras del municipio.

Esta lluvia de millones transformó por completo la economía local y dotó al pueblo de una mística especial.En definitiva, el hogar de infancia de David Raya es un rincón único que equilibra la tranquilidad de su entorno con un relato fascinante. Desde enterramientos prehistóricos y fortalezas polivalentes hasta la inmensa alegría de la lotería, Pallejà demuestra tener la entidad de un pueblo con alma propia.